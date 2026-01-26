"Угадай мелодию" в Украине: раскрыли имя нового ведущего культового шоу
- Ведущим шоу "Угадай мелодию" станет украинский певец DZIDZO (Михаил Хома).
- Шоу является адаптацией американского Name That Tune и нацелено на проверку музыкальных знаний украинских звезд.
На днях стриминговая платформа Sweet.Tv сообщила, что в 2026 году на экраны возвращаются развлекательные проекты "Фабрика звезд", "Танцуют все" и "Угадай мелодию". Постепенно команда, которая работает над шоу, раскрывает подробности.
26 января начались съемки программы "Угадай мелодию". Стало известно, кто будет ведущим проекта. Об этом сообщили на инстаграм-странице Sweet.Tv.
Ведущим "Угадай мелодию" выбрали известного украинского певца DZIDZO, чье настоящее имя – Михаил Хома.
Кстати, накануне DZIDZO объявил о сольном концерте во Дворце спорта. Анонс он опубликовал на своей инстаграм-странице. Выступление артиста в Киеве запланировано на 17 апреля.
Что известно о шоу "Угадай мелодию"?
- Это адаптация американского телевизионного музыкального игрового шоу Name That Tune.
- Первый выпуск вышел в США еще 20 декабря 1952 года.
- Команда Sweet.Tv отметила, что "Угадай мелодию" покажет, насколько хорошо украинские звезды ориентируются в музыке.
- Других деталей о формате программы пока не разглашают.