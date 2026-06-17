"Україна має талант" возвращается на экраны: кто станет судьями нового сезона и когда состоится премьера
Шоу "Україна має талант" возвращается на телеэкраны этим летом. Новый сезон посвящен 35-летию независимости Украины.
Команда СТБ уже объявила дату премьеры и назвала судей нового сезона. Об этом сообщили на странице телеканала в Instagram.
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Членами жюри "Україна має талант" станут актёр Стас Боклан, телеведущая и актриса Елена Кравец и певец Артем Пивоваров.
Судьи шоу "Україна має талант" / Фото СТБ
Старт проекта запланирован на 23 августа.
На сцену выйдут украинцы, которые вдохновляют, удивляют, рискуют, мечтают и не боятся быть собой. Те, чьи истории заслуживают того, чтобы их услышали. Те, кем завтра будет гордиться вся страна,
– говорится в публикации СТБ.
Ведущим шоу станет Григорий Решетник.
Что известно о шоу "Україна має талант"?
Это украинская версия всемирно известного шоу Got Talent. В нем участвуют люди с различными талантами – певцы, музыканты, танцоры, акробаты, юмористы и другие артисты, которые демонстрируют свои умения на сцене.
В Украине шоу впервые вышло в эфир в 2009 году. С тех пор было снято десять сезонов, и теперь проект снова возвращается, чтобы открыть новые таланты и удивить зрителей.
- Кстати, накануне телеканал "1+1 Украина" сообщил о возвращении шоу "Голос страны" после трёхлетнего перерыва. Новый, 14-й сезон стартует осенью.