Колядка "Пане господарю" прозвучала на одной из самых красивых станций метро

25 декабря верующие праздновали Рождество. В украинских домах и на улицах звучали колядки.

Заколядовали и в киевском метро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.

На Рождество колядка прозвучала на одной из самых красивых и известных станций "Золотые ворота". Женщины и мужчины спели "Пане господарю". Заметно, что вокруг собрались люди, чтобы послушать их пение.

Заметим, что колядку "Пане господарю" исполняет киевская музыкальная группа "Древо", которую создали в 1979 году при поддержке Владимира Матвиенко – музыковеда, фольклориста и преподавателя Киевской консерватории. Возглавил коллектив музыковед, фольклорист, профессор Киевской консерватории Евгений Ефремов.

Группа получила название от народной песни "Ой, в поле древо", которую Владимир Матвиенко записал в селе Крячковка Полтавской области. В основном артисты исполняют композиции, которые собрали во время этнографических путешествий.

