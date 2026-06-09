Девочка без связей и привилегий, –украинка победила на конкурсе "Мисс Европа 2026"

На днях состоялся престижный конкурс красоты Miss Europe Continental Pageant 2026. Победу одержала представительница Украины Ксения Лугиня.

Украинка рассказала о своем триумфе на странице в инстаграме. Она поделилась фото с конкурса и показала свои снимки в короне.

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Корона едет в Украину. Я смогла. Девочка без связей и привилегий, которая просто верила в свои мечты, сегодня стоит на международной сцене с короной Мисс Европа,

– поделилась Ксения Лугиня.

Девушка добавила, что этот конкурс не только о внешней красоте, но и об истории женщины, ее жизненный путь и позицию.

"Эта корона – о силе украинской женщины. О пути через трудности. О вере в себя тогда, когда никто не верит. О смелости мечтать и действовать", – отметила Ксения.

Триумфаторка конкурса призналась, что счастлива, что имела честь достойно представить Украину на международном конкурсе и привезти титул домой. Впереди ее ждут другие социальные проекты.

В каких образах Ксения представляла Украину?

Ксения Лугиня примерила несколько образов на международном конкурсе. Для представления страны она выбрала вышитую рубашку и длинную юбку с цветочным узором. Ее образ дополняли пышные кораллы, большой венок на голове и украинский флаг, который модель несла в руках.

Ксения Лугиня на презентации страны: видео

На объявлении победительницы украинка выбрала изысканное длинное атласное платье насыщенного красного цвета с золотыми вставками. Наряд дополняли перчатки и полупрозрачный бежевый верх.