Победу на конкурсе одержала представительница Мексики – Пальмира Руис. Украина заняла почетное второе место, говорится на официальной странице Miss Eco International.

Украинка Мишель Шотропа, которая родом из Черновцов, получила титул первой вице-мисс Miss Eco International.

Мишель Шотропа представила на конкурсе красоты несколько символических образов. Национальный костюм создан в честь мощного украинского самолета An-225 Mriya, который уничтожили российские оккупанты во время атак на аэропорт в Гостомеле.

Наряд состоит из глянцевого белого комбинезона с плащом и сине-желтыми деталями, которые вместе напоминают корпус самолета. Образ создавал филиппинский дизайнер Майкл Барасси.

В руках у украинки также был плакат: Mriya (Dream) Can Not Be Destroyed ("Мечта не может быть уничтожена"). Для изготовления этого костюма использовали около 4 килограммов переработанного пластика.



Мишель Шотропа / Фото из инстаграма конкурса красоты

Не менее важным было экоплатье Мишель Шотропы. Оно называлось Second Life ("Вторая жизнь"). Наряд создан из 22 тысяч бусин ручной работы, изготовленных из переработанной бумаги и газет. Создание этого образа заняло около 300 часов.



Мишель Шотропа / Фото из инстаграма конкурса красоты

Что известно о представительнице Украины?

Мишель Шотропа – украинская предпринимательница и основательница маркетингового и PR-агентства. Ей 22 года. Училась в Киевском национальном торгово-экономическом университете и получила диплом магистра.

Мишель вместе с другими волонтерами основала благотворительный фонд We Have Wings, что помогает военным и онкобольным детям.

Также занималась моделингом и появлялась на подиумах Milan Fashion Week и Paris Fashion Week.