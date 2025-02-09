Украинская музыка на высоте, – Огневич, Соловий, Юрко Юрченко отреагировали на Нацотбор-2025

В финале Национального отбора-2025 стало известно, что группа Ziferblat представит Украину на Евровидении. В сети продолжаются бурные обсуждения относительно нынешнего конкурса.

Украинские певцы и знаменитости поделились своими мыслями относительно Национального отбора и его нынешних победителей. 24 Канал собрал самые яркие реакции звезд.

К слову Ziferblat победили на Нацотборе: как украинцы реагируют на представителей на Евровидение-2025

Злата Огневич

Певица рассказала, что ее фаворитами в этом году были Маша Кондратенко и группы Ziferblat i MOLODI. Она добавила, что культурный контент сейчас важен, ведь это "голос нации".

Очень рада, что наконец украинскому слушателю нужны стильные, интересные, современные артисты с современной музыкой. У меня в этом году было три фаворита – Маша Кондратенко, группа Ziferblat и группа MOLODI. Поздравляю Ziferblat с победой в отборе. Это 100% заслуженно. Желаю успеха уже на Евровидении,

– сказала артистка.

Злата Огневич о Нацотборе-2025: видео

Юрко Юрченко

Музыкант и военный упрекнул организаторов Нацотбора, что за время финала не было четких заявлений о войне.

Не хочу выглядеть занудой, но за всю трансляцию этой местной "евродвижушки" (в которой и я дважды был замечен, но при немножко других обстоятельствах) ни разу не прозвучало словосочетание ВСУ! Вооруженные Силы Украины! Люди, которые держат сейчас эту грешную Землю, чтобы она не сошла окончательно с орбиты!

– сделал замечание артист.

Относительно песен финалистов, по мнению Юрка Юрченко, интересные музыкальные идеи адаптировали под формат Евровидения. Однако он понимает, что не все интересные и талантливые попали в шортлист.

"Артисты молодцы! Интересные! Ищут! Потому что как и всегда – украинская музыка на высоте! Я всегда говорил и сейчас так считаю, что Украина рано или поздно станет новой музыкальной Меккой, как в свое время Англия. Ну не хватало мне мурашек! То есть их вообще не было! Любую интересную музыкальную идею сразу же квантизировали под евро-стандарт!" – поделился музыкант.

Кристина Соловий

Певица иронично прокомментировала, каким для нее выдался Нацотбор-2025.

Краем глаза посмотрела Нацотбор. Скажу вам, что это было не так страстно, как даже моя беседа с Машей Ефросининой,

– написала Кристина.



Украинские звезды о Нацотборе / Фото из инстаграм-сториз

Влад Дарвин

По мнению музыканта, Ziferblat смогли показать аудитории что-то новое и необычное, поэтому их могут не воспринимать. Влад Дарвин пожелал группе успеха и выдержки.



Украинские звезды о Нацотборе / Фото из инстаграм-сториз

Катя Чили

Певица назвала этот Нацотбор одним из самых профессиональных вокально. Она оценила работу с микрофоном и мастерство голосов, а также похвалила отдельные выступления Джамалы и Тины Кароль. В то же время Катя Чили отметила, что ведущие не имели возможности раскрыться и использовали русизмы. Артистка также высоко оценила Ziferblat.

Я считаю, заслуженная победа. Просто как пожелание – через голос не создавать избыточный потенциал и не напрягаться, чтобы голос смог раскрыть объем. Не "биться" на сцене, а просто проявить свое чудо на сцене. Все остальное от образа до постановки и собственно самой музыки, – класс,

– поделилась исполнительница.

Анастасия Приходько

Певица, которая против участия Украины в Евровидении, раскритиковала нынешний Нацотбор.

"После увиденного "привет из 90-х" я официально заявляю: больше национальный отбор никогда не буду смотреть. Хуже отбора, чем в Молдове, думала не увижу! Но он есть! KHAYAT, желаю победы!" – написала Анастасия Приходько.



Украинские звезды о Нацотборе / Фото из инстаграм-сториз

Также многие украинские звезды выражали поддержку своим фаворитам и призвали отдать свой голос. Артисты активно поддерживают группу Ziferblat и желают им сил и вдохновения.

Другие звезды о Нацотборе и победителе / Фото из инстаграм-сториз