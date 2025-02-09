Українські співаки та знаменитості поділилися своїми думками щодо Національного відбору та його цьогорічних переможців. 24 Канал зібрав найяскравіші реакції зірок.

До слова Ziferblat перемогли на Нацвідборі: як українці реагують на представників на Євробачення-2025

Злата Огнєвіч

Співачка розповіла, що її фаворитами цьогоріч були Маша Кондратенко та гурти Ziferblat i MOLODI. Вона додала, що культурний контент зараз важливий, адже це "голос нації".

Дуже рада, що нарешті українському слухачеві потрібні стильні, цікаві, сучасні артисти з сучасною музикою. У мене в цьому році було три фаворити – Маша Кондратенко, гурт Ziferblat і гурт MOLODI. Вітаю Ziferblat з перемогою у відборі. Це 100% заслужено. Бажаю успіху вже на Євробаченні,

– сказала артистка.

Злата Огнєвіч про Нацвідбір-2025: відео

Юрко Юрченко

Музикант та військовий дорікнув організаторам Нацвідбору, що за час фіналу не було чітких заяв про війну.

Не хочу виглядати занудою, але за всю трансляцію цієї місцевої "євродвіжушки" (в якій і я двічі був помічений, але при трошки інших обставинах) ні разу не прозвучало словосполучення ЗСУ! Збройні Сили України! Люди, які тримають зараз цю грішну Землю, щоб вона не зійшла остаточно з орбіти!

– зробив зауваження артист.

Щодо пісень фіналістів, на думку Юрка Юрченка, цікаві музичні ідеї адаптовували під формат Євробачення. Однак він розуміє, що не всі цікаві й талановиті потрапили до шортлиста.

"Артисти молодці! Цікаві! Шукають! Бо як і завжди – українська музика на висоті! Я завжди казав і зараз так вважаю, що Україна рано чи пізно стане новою музичною Меккою, як у свій час Англія. Ну не вистачало мені мурашок! Тобто їх взагалі не було! Будь-яку цікаву музичну ідею зразу ж квантизували під євро-стандарт!" – поділився музикант.

Христина Соловій

Співачка іронічно прокоментувала, яким для неї видався Нацвідбір-2025.

Краєм ока подивилась Нацвідбір. Скажу вам, що це було не так пристрасно, як навіть моя бесіда з Машею Єфросиніною,

– написала Христина.



Українські зірки про Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз

Влад Дарвін

На думку музиканта, Ziferblat змогли показати аудиторії щось нове й незвичне, тому їх можуть не сприймати. Влад Дарвін побажав гуртові успіху та витримки.



Українські зірки про Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Чілі

Співачка назвала цей Нацвідбір одним з найпрофесійніших вокально. Вона оцінила роботу з мікрофоном та майстерність голосів, а також похвалила окремі виступи Джамали й Тіни Кароль. Водночас Катя Чілі зазначила, що ведучі не мали можливості розкритися й використовували русизми. Артистка також високо оцінила Ziferblat.

Я вважаю, заслужена перемога. Просто як побажання – через голос не створювати надлишковий потенціал і не напружуватися, щоб голос зміг розкрити об'єм. Не "битися" на сцені, а просто проявити своє чудо на сцені. Все інше від образу до постановки і власне самої музики, – клас,

– поділилась виконавиця.

Анастасія Приходько

Співачка, яка проти участі України в Євробаченні, розкритикувала цьогорічний Нацвідбір.

"Після побаченого "привіт із 90-х" я офіційно заявляю: більше національний відбір ніколи не дивитимуся. Гірше відбору, ніж в Молдові, думала не побачу! Але він є! KHAYAT, бажаю перемоги!" – написала Анастасія Приходько.



Українські зірки про Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз

Також багато українських зірок висловлювали підтримку своїм фаворитам й закликали віддати свій голос. Артисти активно підтримують гурт Ziferblat і бажають їм сил та наснаги.

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