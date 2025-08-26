Укр Рус
26 августа, 19:23
2

Была 10 лет в браке, – известная украинская певица объявила о разводе с мужем

София Хомишин
Основні тези
  • Украинская певица Юля Юрина развелась с креативным продюсером Владом Байдуном после 10 лет брака.
  • Она рассказала, в каких отношениях с бывшим мужем сейчас находится.

Украинская певица Юля Юрина развелась с креативным продюсером и сценаристом Владом Байдуном. Пара 26 августа официально получила свидетельство о расторжении брака.

Исполнительница рассказала детали разрыва и рассекретила, в каких отношениях находится с бывшим партнером. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу исполнительницы в Threads.

Как оказалось, Юлия и Влад остались в дружеских отношениях после развода.

Я была 10 лет в браке, мы очень ласково разошлись, норм общаемся, подали на развод, сегодня получили свидетельство о расторжении брака,
– поделилась певица.


Юлия Юрина объявила о разводе с мужем / Скриншоты с Threads

