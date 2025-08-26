Укр Рус
26 серпня, 19:23
Була 10 років в шлюбі, – відома українська співачка оголосила про розлучення з чоловіком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська співачка Юля Юріна розлучилася з креативним продюсером Владом Байдуном після 10 років шлюбу.
  • Вона розповіла, у яких стосунках з колишнім чоловіком зараз перебуває. 

Українська співачка Юля Юріна розлучилася з креативним продюсером і сценаристом Владом Байдуном. Пара 26 серпня офіційно отримала свідоцтво про розірвання шлюбу.

Виконавиця розповіла деталі розриву і розсекретила, у яких стосунках перебуває з колишнім партнером. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку виконавиці в Threads.

Як виявилося, Юлія та Влад залишилися в дружніх стосунках після розлучення.

Я була 10 років в шлюбі, ми дуже лагідно розійшлись, норм спілкуємося, подали на розлучення, сьогодні отримали свідоцтво про розірвання шлюбу,
– поділилася співачка. 


Юлія Юріна оголосила про розлучення з чоловіком / Скриншоти з Threads

