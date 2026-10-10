Судились из-за песен, псевдонимов и тысяч долларов: украинские звезды, поссорившиеся с продюсерами

В шоу-бизнесе все любят говорить о "команде", "семье" и "общем пути". А потом кто-то открывает контракт, видит проценты – и семейная атмосфера вдруг превращается в судебное заседание.

На украинской сцене подобных историй было немало: артисты теряли права на песни, псевдонимы, доступ к YouTube, а иногда даже квартиры. 24 Канал вспоминает самые громкие конфликты, в которых музыка вдруг отошла на второй план, а главным хитом сезона стало слово "роялти".

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк



Виталий Козловский и Игорь Кондратюк / Коллаж 24 Канала



Пожалуй, самая известная продюсерская война украинского шоу-бизнеса. После прекращения сотрудничества в 2012 году Козловский продолжил исполнять песни, права на которые принадлежали Кондратюку. Начались судебные тяжбы, а конфликт растянулся более чем на десятилетие.

Точку поставили только в 2025 году: Козловский погасил долги, а Кондратюк передал ему права на каталог песен, созданных в ходе их сотрудничества.

Мика Ньютон и Юрий Фальоса

Мика Ньютон и Юрий Фальоса / Коллаж 24 Канала



Мика Ньютон работала с Юрием Фальосой семь лет, а их расставание в 2009 году превратилось в настоящую медийную войну.

Стороны обвиняли друг друга в финансовых претензиях. Фальоса заявлял, что певица якобы должна ему более 200 тысяч долларов, однако суд в итоге постановил обратное – продюсер должен был выплатить артистке более 200 тысяч гривен недоплаченной зарплаты.

Отдельным вопросом были права на песни и сценическое имя. Сама Ньютон спустя годы признавала, что в начале карьеры была очень молода и практически не контролировала юридическую и финансовую сторону проекта.

LAUD и Игорь Тарнопольский



LAUD и Игорь Тарнопольский / Коллаж 24 Канала



Влад Каращук начал работать с продюсером Игорем Тарнопольским и Enjoy! Records в 2017 году.

После разрыва LAUD заявил, что в течение пяти лет не получал роялти. Тарнопольский объяснял это тем, что вложенные в артиста средства и доходы проекта так и не принесли прибыли.

В итоге музыкант обратился в суд и в 2024 году выиграл дело, сохранив за собой сценическое имя и право самостоятельно продолжать артистическую деятельность.

Джамала и Игорь Тарнопольский



Джамала и Игорь Тарнопольский / Коллаж 24 Канала



С тем же продюсером непросто рассталась и Джамала, которая работала с Тарнопольским около 11 лет.

После завершения сотрудничества в 2021 году с YouTube-канала певицы исчезла значительная часть старых клипов. Причиной стали вопросы доступа и авторских прав. Позже Джамала подтверждала, что часть споров с бывшим продюсером стороны решали в судебном порядке.

Wellboy и Papa Music



Wellboy и Papa Music / Фото из инстаграма



В 2023 году Антон Вельбой заявил, что покидает Papa Music. И тут быстро выяснилось, что Wellboy – это не просто красивое слово в инстаграме, а торговая марка, связанная с лейблом.

Артист начал выступать как Anton Velboi, а Papa Music подала в суд. Лейбл заявлял, что вложил в проект около 200 тысяч долларов, а после судебного решения сообщалось о компенсации в размере 300 тысяч долларов.

Но финал оказался почти голливудским: стороны помирились, Wellboy вернулся к сотрудничеству уже на других условиях и заявил, что 300 тысяч выплачивать не придется.

Кажанна и NOVA MUSIC



Кажанна и NOVA MUSIC / Фото из инстаграма



Один из самых громких новых конфликтов разразился в 2026 году. Кажанна заявила, что хочет уйти из NOVA MUSIC, соучредителем которой является Jerry Heil, назвала контракт "рабским" и говорила о проблемах с выплатами и роялти. Лейбл, со своей стороны, настаивал, что финансировал создание музыки, промо и команду, а сам проект еще не стал прибыльным.

В итоге сотрудничество было досрочно прекращено, а NOVA MUSIC передала артистке бэк-каталог, свою долю прав, торговую марку и YouTube-канал.

Олег Винник и Александр Горбенко



Олег Винник и Александр Горбенко / Фото из открытых источников



Винник и Горбенко много лет были не просто артистом и продюсером, а близкими партнерами. Но после начала полномасштабной войны отношения окончательно испортились.

По словам Винника, они работали без официального контракта и договорились делить бизнес поровну. Горбенко такую версию опровергал. Певец также заявлял, что после конфликта лишился доступа к соцсетям, электронной почте и квартире, оформленной на компанию.

Оля Полякова и Розалия Романова



Оля Полякова и Розалия Романова / Коллаж 24 Канала



Это более старая история, о которой в 2026 году вновь заговорила первая продюсерша Поляковой Розалия Романова.

По ее версии, в начале сотрудничества певица получала 15% от дохода с выступлений, а после досрочного расторжения контракта команда получила около 25 тысяч долларов компенсации. Романова также утверждала, что вкладывала в проект больше.

Ранее, на фоне отмены выступлений Феликса Редьки в ряде городов, мы рассказывали о скандалы, в которые попали украинские стендап-комики.