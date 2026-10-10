Українська сцена таких історій бачила чимало: артисти втрачали права на пісні, псевдоніми, доступи до YouTube, а іноді навіть квартири. 24 Канал пригадує найгучніші конфлікти, де музика раптом стала другорядною, а головним хітом сезону – слово "роялті".

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк



Віталій Козловський та Ігор Кондратюк / Колаж 24 Каналу



Мабуть, найвідоміша продюсерська війна українського шоу-бізнесу. Після припинення співпраці у 2012 році Козловський продовжив виконувати пісні, права на які належали Кондратюку. Почалися суди, а конфлікт розтягнувся більш ніж на десятиліття.

Крапку поставили лише у 2025 році: Козловський погасив борги, а Кондратюк передав йому права на каталог пісень, створених під час їхньої співпраці.

Міка Ньютон та Юрій Фальоса

Міка Ньютон та Юрій Фальоса / Колаж 24 Каналу



Міка Ньютон працювала з Юрієм Фальосою сім років, а розрив у 2009-му перетворився на справжню медійну війну.

Сторони звинувачували одна одну у фінансових претензіях. Фальоса заявляв, що співачка нібито винна йому понад 200 тисяч доларів, однак суд у підсумку постановив протилежне – продюсер мав виплатити артистці понад 200 тисяч гривень недоплаченої зарплати.

Окремим питанням були права на пісні та сценічне ім’я. Сама Ньютон через роки визнавала, що на початку кар’єри була дуже молодою й практично не контролювала юридичну та фінансову сторону проєкту.

LAUD та Ігор Тарнопольський



LAUD та Ігор Тарнопольський / Колаж 24 Каналу



Влад Каращук почав працювати з продюсером Ігорем Тарнопольським та Enjoy! Records у 2017 році.

Після розриву LAUD заявив, що за п’ять років не отримував роялті. Тарнопольський пояснював це тим, що вкладені в артиста кошти та доходи проєкту так і не дали прибутку.

У підсумку музикант звернувся до суду й у 2024 році виграв справу, зберігши за собою сценічне ім’я та право самостійно продовжувати артистичну діяльність.

Джамала та Ігор Тарнопольський



Джамала та Ігор Тарнопольський / Колаж 24 Каналу



З тим самим продюсером непросто розійшлася й Джамала, яка працювала з Тарнопольським близько 11 років.

Після завершення співпраці у 2021 році з YouTube-каналу співачки зникла значна частина старих кліпів. Причиною стали питання доступу та авторських прав. Пізніше Джамала підтверджувала, що частину суперечок із колишнім продюсером сторони вирішували юридично.

Wellboy та Papa Music



Wellboy та Papa Music / Фото з Інстаграму



У 2023 році Антон Вельбой заявив, що залишає Papa Music. І тут швидко з’ясувалося, що Wellboy – це не просто красиве слово в Instagram, а торговельна марка, пов’язана з лейблом.

Артист почав виступати як Anton Velboi, а Papa Music подала до суду. Лейбл заявляв, що вклав у проєкт близько 200 тисяч доларів, а після судового рішення повідомлялося про компенсацію у 300 тисяч доларів.

Але фінал виявився майже голлівудським: сторони помирилися, Wellboy повернувся до співпраці вже на інших умовах і заявив, що 300 тисяч виплачувати не доведеться.

Кажанна та NOVA MUSIC



Кажанна та NOVA MUSIC / Фото з Інстаграму



Один із найгучніших нових конфліктів вибухнув у 2026 році. Кажанна заявила, що хоче піти з NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil, назвала контракт "рабським" і говорила про проблеми з виплатами та роялті. Лейбл зі свого боку наполягав, що фінансував створення музики, промо й команду, а сам проєкт ще не став прибутковим.

Зрештою співпрацю достроково завершили, а NOVA MUSIC передав артистці бек-каталог, свою частку прав, торгову марку та YouTube-канал.

Олег Винник та Олександр Горбенко



Олег Винник та Олександр Горбенко / Фото з відкритих джерел



Винник і Горбенко багато років були не просто артистом і продюсером, а близькими партнерами. Але після початку повномасштабної війни стосунки остаточно зіпсувалися.

За словами Винника, вони працювали без офіційного контракту й домовлялися ділити бізнес 50/50. Горбенко таку версію заперечував. Співак також заявляв, що після конфлікту втратив доступ до соцмереж, електронної пошти та квартири, оформленої на компанію.

Оля Полякова та Розалія Романова



Оля Полякова та Розалія Романова / Колаж 24 Каналу



Це старіша історія, про яку у 2026 році знову заговорила перша продюсерка Полякової Розалія Романова.

За її версією, на старті співпраці співачка отримувала 15% від доходу з виступів, а після дострокового завершення контракту команда отримала близько 25 тисяч доларів компенсації. Романова також стверджувала, що вкладала у проєкт більше.

Раніше, на тлі відміни виступів Фелікса Редьки в низці міст, ми розповідали про скандали в які потрапили українські стендапери.