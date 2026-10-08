На тлі нового скандалу навколо Фелікса Редьки та скасування його концерту у Львові, та, як стало відомо, в Івано-Франківську Хмельницькому, 24 Канал зібрав найгучніші історії, у які потрапляли українські стендапери. Тут були мовні суперечки, невдалі жарти про релігію, дискусії про згоду, різкі дописи й навіть історія, якою зацікавилася поліція.

Фелікс Редька – мовні суперечки і скасований концерт



Фелікс Редька / Фото з Інстаграм



29 жовтня 2026 року Фелікс Редька мав виступити у львівському Центрі Довженка, однак концерт скасували після публічної критики його попередніх висловлювань про мову та деколонізацію. Сам комік заявив, що дізнався про рішення вже постфактум і не розуміє, чому йому відмовили в оренді комунального майданчика.

Це не перший скандал навколо Редьки. Його критикували за жарти про перехід російськомовних українців на українську, фото в Суджі, висловлювання про князя Володимира та іронію щодо демонтажу пам'ятника Булгакову. Сам гуморист неодноразово пояснював, що окремі фрагменти виривали з контексту.

"Леви на джипі" – дискусія про інтим без бажання партнерки



Леви на джипі / Фото з Інстаграм



У квітні 2025 року в центрі скандалу опинилися Костянтин Трембовецький і Микола Зирянов. У шоу "Срач" учасники обговорювали тезу про те, чи нормально наполягати на інтимі, якщо партнерка не має бажання. Частина аргументів коміків викликала хвилю критики, адже їх сприйняли як виправдання тиску у стосунках.

Після реакції аудиторії спірний фрагмент вирізали з випуску, а учасники пояснювали, що говорили в межах провокативного формату. Андрій Лузан, співзасновник проєкту, публічно заявив, що не погоджується з озвученою позицією.

Антон Стенюк – жарт, після якого почалося розслідування



Антон Стенюк / Фото з Інстаграм



У 2024 році Антон Стенюк потрапив під жорстку критику через жарт про мусульман та юдеїв. На виступ відреагували представники мусульманської спільноти, голова Меджлісу Рефат Чубаров та омбудсмен Дмитро Лубінець. Стенюк перепросив і видалив відповідний фрагмент.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян, однак у грудні 2024 року справу закрили через відсутність складу кримінального правопорушення.

Андрій Щегель – виїзд за кордон і слова про військових



Андрій Щегель / Фото з Інстаграм



Один із найгучніших скандалів стався ще у 2023 році. Андрій Щегель виїхав з України за дозволом для концертної діяльності, але не повернувся. В інтерв'ю він заявив, що отримував повістки, а рішення інших чоловіків воювати назвав їхнім "вибором".

Після хвилі обурення комік пояснював, що його слова вирвали з контексту. Організатор, через якого оформлювали дозвіл на виїзд, згодом подав на Щегеля до суду та вимагав матеріальну компенсацію.

Тарас Яремій – допис про дівчат і "зламаний акаунт"



Тарас Яремій / Фото з Інстаграм



У жовтні 2025 року Тарас Яремій опублікував у Threads грубий допис про дівчат, які використовують емоджі в Instagram, і додав скриншоти чужих сторінок.

Після критики пост зник, а сам комік заявив, що його акаунт нібито зламали. Частина користувачів у таке пояснення не повірила.

"Медичні історії" – історія про пацієнтку під наркозом



"Медичні історії" / Скріншот відео



У 2025 році скандал спалахнув навколо шоу "Медичні історії", яке ведуть Славік Мартинюк, Богдан Вахнич і Назар Шебела. Один із гостей розповів історію про оголену жінку під наркозом і залишив двозначний натяк щодо своїх дій. У мережі розкритикували не лише оповідача, а й команду за те, що фрагмент потрапив у фінальний монтаж. Згодом ведучі перепросили, вирізали епізод і заявили, що після запису окремо перепитали гостя, а той запевнив, що жодних дій щодо жінки не було.

До слова, раніше ми розповідали про гучні скандали в які потрапляли українські блогери.



