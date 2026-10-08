На фоне нового скандала вокруг Феликса Редьки и отмены его концерта во Львове, а также, как стало известно, в Ивано-Франковске, Хмельницком, 24 Канал собрал самые громкие истории, в которые попадали украинские стендап-комики. Здесь были языковые споры, неудачные шутки о религии, дискуссии о согласии, резкие посты и даже история, которой заинтересовалась полиция.

Феликс Редька – языковые споры и отмененный концерт



Феликс Редька / Фото из инстаграма



29 октября 2026 года Феликс Редька должен был выступить во львовском Центре Довженко, однако концерт отменили после публичной критики его предыдущих высказываний о языке и деколонизации. Сам комик заявил, что узнал о решении уже постфактум и не понимает, почему ему отказали в аренде муниципальной площадки.

Это не первый скандал вокруг Редьки. Его критиковали за шутки о переходе русскоязычных украинцев на украинский язык, фото в Судже, высказывания о князе Владимире и иронию по поводу демонтажа памятника Булгакову. Сам юморист неоднократно объяснял, что отдельные фрагменты вырывали из контекста.

"Львы на джипе" – дискуссия об интиме без желания партнерши



Львы на джипе / Фото из инстаграма



В апреле 2025 года в центре скандала оказались Константин Трембовецкий и Николай Зирянов. В шоу "Срач" участники обсуждали тезис о том, нормально ли настаивать на интиме, если у партнерши нет желания. Часть аргументов комиков вызвала волну критики, ведь их восприняли как оправдание давления в отношениях.

После реакции аудитории спорный фрагмент вырезали из выпуска, а участники объясняли, что говорили в рамках провокационного формата. Андрей Лузан, соучредитель проекта, публично заявил, что не согласен с озвученной позицией.

Антон Стенюк – шутка, после которой началось расследование



Антон Стенюк / Фото из инстаграма



В 2024 году Антон Стенюк подвергся жесткой критике из-за шутки о мусульманах и евреях. На выступление отреагировали представители мусульманской общины, председатель Меджлиса Рефат Чубаров и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Стенюк извинился и удалил соответствующий фрагмент.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан, однако в декабре 2024 года дело было закрыто из-за отсутствия состава уголовного преступления.

Андрей Щегель – выезд за границу и слова о военных



Андрей Щегель / Фото из инстаграма



Один из самых громких скандалов произошел еще в 2023 году. Андрей Щегель выехал из Украины с разрешением на концертную деятельность, но не вернулся. В интервью он заявил, что получал повестки, а решение других мужчин воевать назвал их "выбором".

После волны возмущения комик объяснял, что его слова вырвали из контекста. Организатор, через которого оформляли разрешение на выезд, впоследствии подал на Щегеля в суд и потребовал материальную компенсацию.

Тарас Яремий – пост о девушках и "взломанном аккаунте"



Тарас Яремий / Фото из инстаграма



В октябре 2025 года Тарас Яремий опубликовал в Threads грубый пост о девушках, которые используют эмодзи в инстаграме, и добавил скриншоты чужих страниц.

После критики пост исчез, а сам комик заявил, что его аккаунт якобы взломали. Часть пользователей в такое объяснение не поверила.

"Медицинские истории" – история о пациентке под наркозом



"Медицинские истории" / Скриншот видео



В 2025 году разгорелся скандал вокруг шоу "Медицинские истории", которое ведут Славик Мартынюк, Богдан Вахнич и Назар Шебела. Один из гостей рассказал историю об обнаженной женщине под наркозом и оставил двусмысленный намек на свои действия. В сети раскритиковали не только рассказчика, но и команду за то, что этот фрагмент попал в финальный монтаж. Впоследствии ведущие извинились, вырезали эпизод и заявили, что после записи отдельно переспросили гостя, а тот заверил, что ничего не делал в отношении женщины.

К слову, ранее мы рассказывали о громкие скандалы, в которые попадали украинские блогеры.