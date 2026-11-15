Они удивили своими дуэтами: украинские артисты, которые неожиданно объединились для исполнения хитов

Иногда для создания настоящего хита нужны два артиста, которых раньше никто и представить себе вместе не мог. Украинские музыканты не раз опровергали ожидания слушателей, объединяя разные голоса, стили и творческие миры. Некоторые из таких коллабораций стали настоящими музыкальными событиями и до сих пор остаются любимыми композициями публики.

Украинские артисты не раз удивляли слушателей неожиданными творческими союзами, объединяя различные музыкальные стили и голоса. 24 Канал собрал дуэты, которые подарили слушателям совместные хиты и доказали, что самые интересные эксперименты рождаются там, где их меньше всего ожидаешь.

Jerry Heil и Святослав Вакарчук – "Две весны"

Одно из самых интересных музыкальных объединений – сотрудничество Jerry Heil и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Казалось бы, артисты представляют разные поколения украинской музыки и имеют довольно разные творческие почерки. Однако в сентябре 2026 года они представили совместную композицию "Две весны".

Интересно, что эта история не возникла за один день. Весной 2024 года Jerry Heil предложила Святославу Вакарчуку поработать вместе. Над песней исполнители работали вдвоем, но показать ее слушателям решились только спустя два года.

Название композиции оказалось символическим: именно столько весен прошло от замысла до релиза. Для поклонников обоих артистов это стало особым поводом услышать два узнаваемых голоса в одной работе.

Смотрите клип "Две весны" онлайн:

Тина Кароль и SadSvit – "Мы"

Кто бы мог подумать, что Тина Кароль и SadSvit когда-нибудь окажутся в одной студии звукозаписи? Артисты представляют совершенно разные музыкальные миры: она – одна из самых известных украинских поп-певиц, он – представитель молодой сцены, чье имя ассоциируется с постпанком и меланхоличным звучанием.

Однако в День влюбленных, 14 февраля 2025 года, исполнители удивили слушателей совместной композицией "Мы". Вместе с песней они представили клип в постапокалиптической атмосфере. Интересно, что слушатели заметили в композиции сходство с музыкой Кузьмы Скрябина.

Смотрите клип "Мы" онлайн:

Артем Пивоваров и alyona alyona – "Люли-люли"

Еще одно сочетание, что могло удивить слушателей, – эмоциональный вокал Артема Пивоварова и характерный речитатив alyona alyona. В сентябре 2022 года артисты представили совместную композицию "Люли-люли", созданную в рамках культурного проекта "Твои стихи, мои ноты".

Основой песни стало стихотворение украинского писателя Пантелеймона Кулиша. Исполнители переосмыслили поэзию через современное звучание, рассказав об одиночестве, отчуждении и закрытости человека от окружающего мира.

В этой работе особенно интересно услышать, как отличаются музыкальные манеры артистов, но в то же время дополняют друг друга. И именно такой творческий контраст сделал "Люли-люли" особенной композицией в дискографиях обоих исполнителей.

Смотрите клип "Люли-люли" онлайн:

KOLA и Миша Крупин – "Тюльпаны"

Не менее неожиданным оказался дуэт KOLA и Миши Крупина. В июне 2024 года исполнители представили песню "Тюльпаны", которая стала их первой совместной работой.

На первый взгляд, у артистов совершенно разные музыкальные стили. KOLA слушатели знают прежде всего благодаря чувственным лирическим композициям, тогда как Миша Крупин часто ассоциируется с ироничными текстами и узнаваемой манерой исполнения. Однако в новой работе музыканты встретились на территории романтики.

Для Крупина эта коллаборация стала поводом показать другую сторону своего творчества, а KOLA обрела необычного партнера для лирической истории. Иногда именно такие сочетания и помогают артистам раскрыться перед слушателями с новой стороны.

Смотрите клип "Тюльпаны" онлайн:

alyona alyona и Jerry Heil – "Teresa & Maria"

Сегодня этот дуэт уже трудно назвать неожиданным, однако в начале творческого сотрудничества мало кто мог предвидеть, насколько громким он станет. Рэперша alyona alyona и певица Jerry Heil имеют совершенно разные вокальные манеры и сценические образы. Однако именно это сочетание помогло им создать одну из самых известных украинских музыкальных коллабораций последних лет.

Их совместная история началась в 2022 году с композиции "Молитва", а впоследствии переросла в полноценное творческое сотрудничество. Артистки выпустили совместный альбом "Dai Boh", а в 2024 году решили покорить "Евровидение".

Для конкурса исполнительницы подготовили песню "Teresa & Maria", с которой одержали победу на национальном отборе и заняли третье место на международном конкурсе в шведском Мальме. Так неожиданный музыкальный союз превратился в один из самых успешных украинских дуэтов на европейской сцене.

Смотрите клип "Teresa & Maria" онлайн:

Кстати, недавно что-то еще неожиданное в музыкальном союзе представили Анна Тринчер и Виталий Козловский. Артисты объединили свои хиты "Пинаколада" и "Маргарита" в один яркий номер.