Вони здивували своїми дуетами: українські артисти, які несподівано об’єдналися для хітів

Українські артисти не раз дивували слухачів несподіваними творчими союзами, об'єднуючи різні музичні стилі та голоси. 24 Канал зібрав дуети, які подарували слухачам спільні хіти й довели, що найцікавіші експерименти народжуються там, де їх найменше очікуєш.

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Jerry Heil і Святослав Вакарчук – "Дві весни"

Одне з найцікавіших музичних об'єднань – співпраця Jerry Heil та лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Здавалося б, артисти представляють різні покоління української музики й мають доволі відмінні творчі почерки. Однак у вересні 2026 року вони представили спільну композицію "Дві весни".

Цікаво, що ця історія не виникла за один день. Навесні 2024 року Jerry Heil запропонувала Святославу Вакарчуку попрацювати разом. Над піснею виконавці працювали удвох, але показати її слухачам наважилися лише через два роки.

Назва композиції виявилася символічною: саме стільки весен минуло від задуму до релізу. Для шанувальників обох артистів це стало особливою нагодою почути два впізнавані голоси в одній роботі.

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Дивіться кліп "Дві весни" онлайн:

Тіна Кароль і SadSvit – "Ми"

Хто б міг подумати, що Тіна Кароль і SadSvit колись опиняться в одній студії звукозапису? Артисти представляють зовсім різні музичні світи: вона – одна з найвідоміших українських попспівачок, він – представник молодої сцени, чиє ім'я асоціюється з постпанком та меланхолійним звучанням.

Однак у День закоханих, 14 лютого 2025 року, виконавці здивували слухачів спільною композицією "Ми". Разом із піснею вони представили кліп у постапокаліптичній атмосфері. Цікаво, що слухачі помітили в композиції схожість із музикою Кузьми Скрябіна.

Дивіться кліп "Ми" онлайн:

Артем Пивоваров і alyona alyona – "Люлі-люлі"

Ще одне поєднання, яке могло здивувати слухачів, – емоційний вокал Артема Пивоварова та характерний речитатив alyona alyona. У вересні 2022 року артисти представили спільну композицію "Люлі-люлі", створену в межах культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти".

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Основою пісні став вірш українського письменника Пантелеймона Куліша. Виконавці переосмислили поезію через сучасне звучання, розповівши про самотність, відчуження та закритість людини від навколишнього світу.

У цій роботі особливо цікаво почути, як відрізняються музичні манери артистів, але водночас доповнюють одна одну. І саме такий творчий контраст зробив "Люлі-люлі" особливою композицією в дискографіях обох виконавців.

Дивіться кліп "Люлі-люлі" онлайн:

KOLA і Міша Крупін – "Тюльпани"

Не менш несподіваним виявився дует KOLA та Міші Крупіна. У червні 2024 року виконавці презентували пісню "Тюльпани", яка стала їхньою першою спільною роботою.

На перший погляд, артисти мають зовсім різні музичні характери. KOLA слухачі знають передусім завдяки чуттєвим ліричним композиціям, тоді як Міша Крупін часто асоціюється з іронічними текстами та впізнаваною манерою виконання. Однак у новій роботі музиканти зустрілися на території романтики.

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Для Крупіна ця колаборація стала нагодою показати інший бік своєї творчості, а KOLA отримала незвичного партнера для ліричної історії. Іноді саме такі поєднання й допомагають артистам відкритися слухачам з нового боку.

Дивіться кліп "Тюльпани" онлайн:

alyona alyona і Jerry Heil – "Teresa & Maria"

Сьогодні цей дует уже важко назвати несподіваним, однак на початку творчої співпраці мало хто міг передбачити, наскільки гучним він стане. Реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil мають абсолютно різні вокальні манери й сценічні образи. Проте саме це поєднання допомогло їм створити одну з найвідоміших українських музичних колаборацій останніх років.

Їхня спільна історія розпочалася у 2022 році з композиції "Молитва", а згодом переросла у повноцінну творчу співпрацю. Артистки випустили спільний альбом "Dai Boh", а у 2024 році вирішили підкорити Євробачення.

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Для конкурсу виконавиці підготували пісню "Teresa & Maria", з якою здобули перемогу на Нацвідборі та посіли третє місце на міжнародному конкурсі у шведському Мальме. Так несподіваний музичний союз перетворився на один із найуспішніших українських дуетів на європейській сцені.

Дивіться кліп "Teresa & Maria" онлайн:

До речі, нещодавно ще один несподіваний музичний союз представили Анна Трінчер і Віталій Козловський. Артисти об'єднали свої хіти "Пінаколада" та "Маргарита" в один яскравий номер.