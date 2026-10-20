Покорили мировые подиумы и снимались для Vogue: где сейчас украинские супермодели 90-х и 00-х

Влада Литовченко, Снежана Онопко, Наталья Гоций и Алла Костромичева в свое время покорили мир моды. Как сложились их карьеры, чем они занимаются сегодня и какие подробности их жизни обсуждают до сих пор.

В 90-х и 2000-х украинские модели становились лицами известных брендов, появлялись на обложках глянцевых журналов и выходили на подиумы Парижа, Милана и Нью-Йорка. Некоторые из них впоследствии сменили профессию, другие остались в модной индустрии. 24 Канал рассказывает, как сложилась их жизнь и чем они занимаются сейчас.

Влада Литовченко

В 1995 году Влада Литовченко завоевала титул "Мисс Украина" и стала одной из самых известных моделей своего поколения. Ее узнавали по элегантному стилю и эффектной внешности.

Влада Литовченко тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Впоследствии Литовченко ушла из модельного бизнеса и сосредоточилась на культуре и науке. Она получила степень кандидата исторических наук и возглавила Вышгородский историко-культурный заповедник. Теперь ее профессиональная жизнь связана с сохранением украинской истории и культурного наследия.

Снежана Онопко

Снежана Онопко стала одной из самых успешных украинских моделей 2000-х. Она дважды появлялась на обложке итальянского Vogue и работала с такими модными домами, как Prada, Gucci и Dolce & Gabbana.

Снежана Онопко тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

После перерыва в карьере модель вновь начала появляться на публике. В 2025 году она вступила в брак с любимым в Риге, а в 2026 году привлекла внимание своим выходом на Каннском кинофестивале. Онопко и сегодня остается узнаваемой представительницей украинской моды.

Наталья Гоций

В 2004 году Наталья Гоций победила на международном конкурсе Ford Models Supermodel of the World. Это стало началом ее международного успеха: модель участвовала в показах Dior, Gucci и Valentino и работала с известными глянцевыми изданиями.

Наталья Гоций тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Помимо модельной карьеры она вела собственный YouTube-канал "Быть Гоций", где рассказывала о личной жизни и делилась собственным опытом. В 2022 году модель рассказывала, что живет с семьей во Франции, много путешествует, а в июле 2026-го показала редкие фото со своими сыновьями. Особое внимание привлекла ее история с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком. Гоций публично подтвердила, что они были в романтических отношениях, однако впоследствии расстались. В 2021 году модель также появилась в клипе группы "Імперії впадуть".

Алла Костромичева

Алла Костромичева построила международную карьеру, сотрудничая с Givenchy, Dior и Valentino. В Украине ее хорошо знают не только как модель, но и как ведущую проектов "Топ-модель по-украински" и "Супермодель по-украински". Она также основала модельное агентство KModels. Алла воспитывает двоих детей с мужем Джейсоном Капоне: сына Сальваторе, родившегося в 2015 году, и дочь Аврору, которая появилась на свет в 2023-м.

Алла Костромичева тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

В отличие от многих коллег, Алла продолжает работать в индустрии моды. Она совмещает модельные съемки с телевизионными проектами и воспитанием детей. Однако после начала полномасштабной войны модель подвергли критике за то, что она продолжала общаться на русском языке. В ответ Костромичева заявила, что самостоятельно выбирает язык общения и руководствуется человечностью, а не политическими соображениями.

Алина Байкова

Алина Байкова родом из Кропивницкого, но ее карьера давно вышла за пределы Украины. Она сотрудничала с известными брендами, появлялась на страницах модных журналов и стала заметной гостьей международных светских мероприятий.

Алина Байкова тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Сегодня Байкова по-прежнему является частью светской модной сцены. Она посещает престижные мероприятия и использует свою известность, чтобы рассказывать об Украине международной аудитории. Алина развивает собственный проект – приложение для заказа и доставки букетов в разных странах Европы. Сейчас она живет в Нью-Йорке, где продолжает строить карьеру и оставаться частью мира высокой моды.

Но не все украинские знаменитости остаются в профессии, принесшей им популярность. Некоторые из них со временем находят себя в совершенно другой сфере – от психологии до бизнеса. Кто решил коренным образом изменить карьерный путь, и чем занимается сейчас.