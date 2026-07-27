Джамала, Могилевская и другие звезды повторили вирусный тренд: как они выглядели до популярности

В инстаграмме в последние дни набирает популярность тренд mini you – you now. Его суть состоит в том, что пользователи публикуют коллаж из двух фотографий: детского или архивного снимка и современного кадра, показывая, как изменились с годами.

К флешмобу приобщились и украинские знаменитости.Среди них – Наталья Могилевская, Джамала, Ольга Цыбульская та інші артисти, сообщает 24 Канал.

Как украинские звезды выглядели до популярности

Наталья Могилевская поделилась архивным школьным фото, на котором позирует с букварем, а рядом показала свежий кадр, сделанный уже во взрослом возрасте.

Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве / Скриншоты из инстаграм-сторис

Джамала также поддержала вирусный тренд. Певица опубликовала юношеское фото и сравнила его с современным селфи в зеркале.

Джамала показала, как выглядела в юности / Скриншоты из инстаграм-сторис

Ольга Цыбульская показала сразу четыре фото: два архивных кадра с детства и две фотографии из новой фотосессии.

Ольга Цыбульская показала, как выглядела в детстве / Скриншоты из инстаграм-сторис

К флешмобу присоединилась и танцовщица Наталья Татаринцева. На одном фото танцовщица еще маленькая, а на другом – улыбается вместе с дочерью Лелей.

Наталья Татаринцева показала, как выглядела в детстве / Скриншоты из инстаграм-сторис

Тренд также поддержали певица Оксана Муха, Кажанна, LAUD, жена Александра Усика Екатерина и другие украинские знаменитости в инстаграмме.

Украинские звезды показали свои "миниверсии" в новом тренде / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Если вам интересно, как изменились знаменитости за годы, раньше мы собрали подборку архивных фото других украинских звезд до популярности.