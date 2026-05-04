Потап и Настя, Дорофеева и Дантес и другие: какие украинские звезды развелись во время войны

Полномасштабная война по-разному повлияла на отношения украинских пар: для одних она стала испытанием, которое лишь укрепило связь, а для других – причиной разрыва.

Так, недавно активно обсуждали новость о разводе Потапа и Насти Каменских. Слухи об их разрыве ходили в медиа уже несколько лет, однако 1 мая 2026 года артисты официально подтвердили завершение отношений. Напомним, они поженились 23 мая 2019 года, а до этого создали дуэт, который стал одним из самых успешных в украинском шоу-бизнесе. Какие еще украинские звезды разошлись во время войны – смотрите далее в материале 24 Канала.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Надя Дорофеева и Владимир Дантес долгое время были вместе – их отношения длились 11 лет, из которых шесть они прожили в браке. В марте 2022 года артисты объявили, что развелись. Хоть это произошло уже во время полномасштабной войны, на самом деле решение разойтись они приняли еще в начале февраля. Причина проста – чувства со временем угасли.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма певицы

Вслед за Дорофеевой и Дантесом о разводе объявили их друзья Кацурины. Ресторатор и музыкант Михаил Кацурин и предпринимательница и дизайнер Даша Кацурина прожили вместе семь лет. У супругов есть двое общих детей: дочь Александра и сын Иван.

Миша и Даша Кацурины с детьми / Коллаж 24 Канала

Со временем все изменилось: Надя построила новые отношения с Кацуриным и вышла за него замуж, а Дантес начал встречаться с Дашей.

Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Миша Кацурин и Даша Кацурина / Фото с сайта clutch

В последнее время, правда, появляются слухи, что Владимир с Кацуриной больше не вместе, но сами они этого пока не комментируют.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на шоу "Холостяк", где телеведущий был главным героем, а Даша – участницей. В 2020 году Квиткова и Добрынин поженились, но в начале 2023-го стало известно, что пара решила разойтись. Окончательно развод оформили летом того же года. Несмотря на это, они и в дальнейшем вместе воспитывают общего сына Льва.

Наши отношения развивались очень стремительно. Мы отдавали друг другу всех себя, были вместе 24/7. В какой-то момент поняли, что очень перенасытились друг другом. А также сейчас мы по-разному развиваемся. На фоне этого мы "задушили" морально друг друга,

– сказала Даша в интервью с Машей Ефросининой.

Сейчас в жизни Квитковой новый этап – она готовится к свадьбе с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару

Анастасия и Григорий познакомились во время учебы в университете. Сначала между ними завязалась дружба, которая впоследствии переросла в отношения. В 2021 году актеры поженились, но уже в 2024-м объявили о разводе.

Григорий Бакланова и Анастасия Цимбалару / Фото пресс-службы

Кстати, недавно стало известно, что Бакланов сейчас находится в новых отношениях. Он даже показал фото с любимой.

Григорий Бакланов с новой девушкой / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время Григорий пока не раскрыл имени своей новой девушки и не рассказал, чем именно она занимается.

В 2025 году несколько известных украинских пар объявили о разрыве отношений, что стало неожиданностью для фанатов. Так, например, телеведущий Дмитрий Комаров расстался с "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко после шести лет брака. Он отметил, что это было совместное решение без конфликтов и с уважением друг к другу.

Также о разводе сообщили актеры Наталья Денисенко и Андрей Фединчик, которые были в браке восемь лет. У них есть общий сын Андрюша, которого они продолжают вместе воспитывать.

Наталка Денисенко с сыном и бывшим мужем / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, известно, что сейчас Наталка Денисенко находится в новых отношениях с бизнесменом и моделью Юрием Савранским.

Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, исчезло желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этими отношениями. Я наоборот Юре говорила, что давай немножко не спешить,

– сказала актриса в комментарии программе "Утро в большом городе".

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / Фото из инстаграма бизнесмена

Еще один громкий развод 2025 года – лидера группы АНТИТИЛА Тараса Тополи и его жены Елены после 12 лет брака. У них есть трое общих детей – Роман, Марк и Мария. Бывшие супруги отметили, что и в дальнейшем совместно будут заботиться о детях.

Тарас Тополя с женой и детьми / Фото из их соцсетей

Кто еще из звезд объявил о разрыве в 2026 году?

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) разошелся с дизайнером Ольгой Навроцкой. Их отношения длились 16 лет. Причину разрыва пара пока не разглашала.

Актер Константин Октябрьский, который известен многим благодаря сериалу "Парочка следователей", также в этом году объявил о разводе с женой. Они с Самирой находились в браке 10 лет. Мужчина рассказал, что в паре возник кризис, с которым они не смогли справиться. Известно, что Константин и Самира имеют двух общих сыновей – Роберта и Матвея.