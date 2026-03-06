Несмотря на длительные отношения, пара так и не оформила брак и не имеет общих детей. Какой была история любви Фагота и Ольги Навроцкой – смотрите далее в материале 24 Канала.

Олег Михайлюта рассказывал, что познакомился с Ольгой на дне рождения телеведущей Маши Ефросининой. На тот момент певец только что завершил предыдущие отношения, поэтому их роман начался не сразу. Пара находилась в гражданском браке – то есть жила вместе, вела совместный быт и строила отношения как супруги, однако официально их не оформляла. По словам Фагота, и он, и Ольга уже имели опыт официальной супружеской жизни, поэтому не видели необходимости во второй раз жениться.

Фагот и Ольга Навроцкая / Фото из инстаграма известного дизайнера

Что известно о предыдущих браках Навроцкой и Михайлюты?

До знакомства с Фаготом Ольга около десяти лет находилась в браке с Андреем Навроцким, который работал коммерческим директором на радио. Ольга вышла замуж за Андрея, когда ей было чуть больше 20 лет. Разошлись они спокойно, и им удалось сохранить хорошие отношения.

Мне кажется, что срок наших отношений просто закончился и мы пошли разными дорогами,

– отмечала Навроцкая в интервью Алине Доротюк.

Фамилию мужа женщина решила оставить после развода, поскольку уже развивала карьеру дизайнера и стала узнаваемой под этим именем.

Олег Михайлюта и Ольга Навроцкая / Фото BESTIN.UA

У Олега также был ранний брак. Он женился в 22 года. В интервью Славе Демину музыкант называл этот шаг "яркой ошибкой", хотя и не жалеет о таком опыте. Супруги прожили вместе восемь лет, после чего разошлись мирно, когда их чувства угасли. Бывшая жена Фагота – академическая пианистка родом из России. Сейчас, по словам артиста, она занимает уважаемую должность в своей стране, однако из-за разных политических взглядов эксы больше не поддерживают общение. В проекте "Наедине" от ТСН Михайлюта вспомнил, что бывшая жена ему позвонила после начала полномасштабного вторжения, но, по его словам, там не с кем говорить.

От других отношений Фагот имеет сына Никиту, которому 15 лет.

Фагот с сыном / Фото из инстаграма музыканта

Парень учится в лицее и интересуется математикой. Артист поддерживает хорошие отношения с матерью сына. Ольга Навроцкая рассказывала, что также хорошо ладила с сыном мужа. В то же время общих детей у Олега и Ольги нет.

Почему Фагот и Навроцкая не имеют общих детей?

Пара некоторое время пыталась стать родителями, однако из-за проблем со здоровьем это не произошло.

Оно не произошло, и я поняла, что у меня нет такого вдохновения, чтобы прикладывать столько усилий, чтобы это сделать. Я думаю, что это моя какая-то детская позиция, что я не хочу брать на себя такую огромную ответственность и чувствовать столько боли за другого человека. У меня есть Фагот, есть мама, есть сестра, племянник, их животные, Украина, украинцы – мне достаточно,

– ранее заявляла Ольга.

Она считает это определенной формой самозащиты.

Фагот и Ольга Навроцкая / Фото из инстаграма женщины

В течение многих лет отношения Фагота и Ольги переживали разные этапы. Артист рассказывал, что они с женщиной расходились и некоторое время жили отдельно, но потом снова восстанавливали общение. Впрочем теперь, по словам Навроцкой, их история завершилась. Причину разрыва ни Навроцкая, ни Михайлюта публично не объясняют. В то же время в своем инстаграме Ольга написала, что этот этап жизни сделал ее еще сильнее.