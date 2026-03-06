Пара состояла в отношениях 16 лет. О разрыве Фагота и Навроцкой сообщила журналистка Маричка Падалко после интервью с Ольгой. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Как оказалось, интервью Ольга Навроцкая и Маричка Падалко записали в конце 2025 года. Видео с дизайнером журналистка опубликовала 5 марта 2026 года.

Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом),

– написала интервьюерка.

Подробности разрыва Фагота с любимой пока не известны. Ольга пообещала рассказать об этом позже.

Это интервью я дала еще в конце 2025 года. С тех пор многое изменилось, но глядя на себя я точно понимаю, что сейчас я стала еще сильнее,

– написала Навроцкая на своей странице в инстаграме.

Ольга Навроцкая рассказала, что стала сильнее после разрыва с Фаготом / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о личной жизни Фагота и Ольги Навроцкой?