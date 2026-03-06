Пара состояла в отношениях 16 лет. О разрыве Фагота и Навроцкой сообщила журналистка Маричка Падалко после интервью с Ольгой. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Как оказалось, интервью Ольга Навроцкая и Маричка Падалко записали в конце 2025 года. Видео с дизайнером журналистка опубликовала 5 марта 2026 года.
Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом),
– написала интервьюерка.
Подробности разрыва Фагота с любимой пока не известны. Ольга пообещала рассказать об этом позже.
Это интервью я дала еще в конце 2025 года. С тех пор многое изменилось, но глядя на себя я точно понимаю, что сейчас я стала еще сильнее,
– написала Навроцкая на своей странице в инстаграме.
Ольга Навроцкая рассказала, что стала сильнее после разрыва с Фаготом / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о личной жизни Фагота и Ольги Навроцкой?
- Олег Михайлюта имеет 15-летнего сына Никиту от отношений с журналисткой телеканала "М1" Анастасией Будкиной. Артист рассказывал, что парень учится в лицее и интересуется математикой. С мамой Никиты Фагот поддерживает хорошие отношения.
- Первый брак фронтмена ТНМК был с россиянкой из Белгорода. По словам Фагота, с бывшей женой они разошлись спокойно, ведь со временем их чувства остыли. Впрочем сейчас, из-за разных политических взглядов, Фагот признается, что не общается с женщиной и говорит, что "там не о чем говорить". Об этом он рассказывал в проекте "Наедине", который выходит на ютуб-канале ТСН.
- С Ольгой Навроцкой Михайлюта познакомился на дне рождении телеведущей Маши Ефросининой. Несмотря на длительные отношения, официально оформлять брак влюбленные не планировали. Как объяснял сам певец, они оба уже имели опыт супружеской жизни, поэтому не видели необходимости снова жениться.
- До отношений с Фаготом Ольга Навроцкая около десяти лет состояла в браке с мужчиной по имени Андрей. Они поженились, когда дизайнеру было чуть больше 20 лет. Супруги разошлись мирно и сумели сохранить хорошие отношения, как говорила известный дизайнер в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.