Пара перебувала у стосунках 16 років. Про розрив Фагота та Навроцької повідомила журналістка Марічка Падалко після інтерв'ю з Ольгою. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.
Як виявилося, інтерв'ю Ольга Навроцька та Марічка Падалко записали наприкінці 2025 року. Відео з дизайнеркою журналістка опублікувала 5 березня 2026.
Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мене про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою (Фаготом),
– написала інтерв'юерка.
Подробиці розриву Фагота з коханою наразі невідомі. Ольга пообіцяла розповісти про це згодом.
Це інтерв'ю я дала ще наприкінці 2025. З того часу багато чого змінилося, але дивлячись на себе я точно розумію, що зараз я стала ще сильніша,
– написала Навроцька на своїй сторінці в інстаграмі.
Ольга Навроцька розповіла, що стала сильнішою після розриву з Фаготом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Фагота та Ольги Навроцької?
- Олег Михайлюта має 15-річного сина Микиту від стосунків із журналісткою телеканалу "М1" Анастасією Будкіною. Артист розповідав, що хлопець навчається в ліцеї та цікавиться математикою. З мамою Микити Фагот підтримує хороші стосунки.
- Перший шлюб фронтмена ТНМК був із росіянкою з Бєлгорода. За словами Фагота, з колишньою дружиною вони розійшлися спокійно, адже з часом їхні почуття охололи. Втім нині, через різні політичні погляди, Фагот зізнається, що не спілкується з жінкою і каже, що "там немає про що говорити". Про це він розповідав у проєкті "Наодинці", який виходить на ютуб-каналі ТСН.
- З Ольгою Навроцькою Михайлюта познайомився на дні народженні телеведучої Маші Єфросиніної. Попри тривалі стосунки, офіційно оформлювати шлюб закохані не планували. Як пояснював сам співак, вони обидва вже мали досвід подружнього життя, тому не бачили потреби знову одружуватися.
- До стосунків із Фаготом Ольга Навроцька близько десяти років перебувала у шлюбі з чоловіком на ім'я Андрій. Вони одружилися, коли дизайнерці було трохи більш як 20 років. Подружжя розійшлося мирно і зуміло зберегти добрі стосунки, як казала відома дизайнерка в інтерв'ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.