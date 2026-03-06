Попри тривалі стосунки, пара так і не оформила шлюб і не має спільних дітей. Якою була історія кохання Фагота та Ольги Навроцької – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Олег Михайлюта розповідав, що познайомився з Ольгою на дні народження телеведучої Маші Єфросиніної. На той момент співак щойно завершив попередні стосунки, тому їхній роман почався не одразу. Пара перебувала у цивільному шлюбі – тобто жила разом, вела спільний побут і будувала стосунки як подружжя, однак офіційно їх не оформлювали. За словами Фагота, і він, і Ольга вже мали досвід офіційного подружнього життя, тому не бачили потреби вдруге одружуватися.

Фагот та Ольга Навроцька / Фото з інстаграму відомої дизайнерки

Що відомо про попередні шлюби Навроцької та Михайлюти?

До знайомства з Фаготом Ольга близько десяти років перебувала у шлюбі з Андрієм Навроцьким, який працював комерційним директором на радіо. Ольга вийшла заміж за Андрія, коли їй було трохи більш як 20 років. Розійшлися вони спокійно, і їм вдалося зберегти добрі стосунки.

Мені здається, що термін наших стосунків просто закінчився і ми пішли різними дорогами,

– зазначала Навроцька в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Прізвище чоловіка жінка вирішила залишити після розлучення, оскільки вже розвивала кар'єру дизайнерки й стала впізнаваною під цим ім'ям.

Олег Михайлюта та Ольга Навроцька / Фото BESTIN.UA

У Олега також був ранній шлюб. Він одружився у 22 роки. В інтерв'ю Славі Дьоміну музикант називав цей крок "яскравою помилкою", хоча й не шкодує про такий досвід. Подружжя прожило разом вісім років, після чого розійшлося мирно, коли їхні почуття згасли. Колишня дружина Фагота – академічна піаністка родом із Росії. Нині, за словами артиста, вона займає поважну посаду у своїй країні, однак через різні політичні погляди екси більше не підтримують спілкування. В проєкті "Наодинці" від ТСН Михайлюта пригадав, що колишня дружина йому зателефонувала після початку повномасштабного вторгнення, але, за його словами, там немає з ким говорити.

Від інших стосунків Фагот має сина Микиту, якому 15 років.

Фагот з сином / Фото з інстаграму музиканта

Хлопець навчається в ліцеї та цікавиться математикою. Артист підтримує добрі відносини з матір'ю сина. Ольга Навроцька розповідала, що також добре ладнала з сином чоловіка. Водночас спільних дітей в Олега та Ольги немає.

Чому Фагот і Навроцька не мають спільних дітей?

Пара певний час намагалася стати батьками, однак через проблеми зі здоров'ям це не сталося.

Воно не відбулося, і я зрозуміла, що в мене нема такого натхнення, щоби прикладати стільки зусиль, щоби це зробити. Я думаю, що це моя якась дитяча позиція, що я не хочу брати на себе таку величезну відповідальність і відчувати стільки болю за іншу людину. У мене є Фагот, є мама, є сестра, племінник, їхні тварини, Україна, українці – мені досить,

– раніше заявляла Ольга.

Вона вважає це певною формою самозахисту.

Фагот і Ольга Навроцька / Фото з інстаграму жінки

Протягом багатьох років стосунки Фагота та Ольги переживали різні етапи. Артист розповідав, що вони з жінкою розходилися і певний час жили окремо, але потім знову відновлювали спілкування. Втім тепер, за словами Навроцької, їхня історія завершилася. Причину розриву ні Навроцька, ні Михайлюта публічно не пояснюють. Водночас у своєму інстаграмі Ольга написала, що цей етап життя зробив її ще сильнішою.