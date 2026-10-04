5 украинских знаменитостей, которые поженились с людьми, не связанных со шоу-бизнесом

В шоу-бизнесе служебные романы случаются настолько часто, что порой кажется: если ты певец, то и любовь должна ждать где-то между саундчеком и красной дорожкой. Но часть украинских знаменитостей пошла другим путем – и нашла партнеров вдали от сцены, камер и музыкальных премий.

24 Канал собрал пять таких пар – от Джамалы до KOLA. И да, иногда после красной дорожки действительно приятно возвращаться домой к человеку, который не спрашивает, сколько просмотров набрал ролик.

Джамала и Бекир Сулейманов



Джамала и Бекир Сулейманов / Фото из инстаграма



Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова в 2017 году. Он экономист, предприниматель и общественный деятель, а также развивает собственные бизнес-проекты. У супругов трое сыновей.

Поэтому пока Джамала занимается концертами и премиями, дома профессиональный разговор может спокойно переключиться на экономику. Баланс, какой он есть.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из инстаграма



Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев до полномасштабной войны работал в бизнесе и государственных структурах, а впоследствии присоединился к военной службе. Супруги вместе уже более двух десятилетий.

Ассия Ахат и Игорь Баленко



Ассия Ахат и Игорь Баленко / Фото пресс-службы



Скрипачка Ассия Ахат много лет замужем за бизнесменом Игорем Баленко, который был совладельцем сети супермаркетов "Фуршет". У пары есть общий сын Филипп.

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев



Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев / Фото из инстаграма



Муж Екатерины Бужинской – болгарский бизнесмен Димитар Стойчев. Пара поженилась в 2014 году, а в 2026-м отметила уже 12 лет брака. Они воспитывают двойняшек.

Певица неоднократно говорила, что муж поддерживает и ее, и Украину. Словом, это уже давно не просто история "артистка вышла замуж за бизнесмена".

KOLA и Вячеслав

KOLA и Вячеслав / Фото из инстаграма



Певица тайно вышла замуж в 2023 году за Вячеслава – бизнесмена украинского происхождения, который живет в Израиле и старше певицы на 13 лет. Свадьба состоялась в Праге, а сама артистка долгое время почти не показывала мужа публике.

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