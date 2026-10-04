24 Канал зібрав п’ять таких пар – від Джамали до KOLA. І так, іноді після червоної доріжки справді приємно повертатися додому до людини, яка не питає, скільки переглядів набрав рілс.

Джамала та Бекір Сулейманов



Джамала та Бекір Сулейманов / Фото з інстаграм



Джамала одружилася з Бекіром Сулеймановим у 2017 році. Він економіст, підприємець і громадський діяч, а також розвиває власні бізнес-проєкти. У подружжя троє синів.

Тож поки Джамала має справу з концертами й преміями, вдома професійна розмова може спокійно переключитися на економіку. Баланс, як він є.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв



Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / Фото з Інстаграму



Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв до повномасштабної війни працював у бізнесі та державних структурах, а згодом долучився до військової служби. Подружжя разом уже понад два десятиліття.

Ассія Ахат та Ігор Баленко



Ассія Ахат та Ігор Баленко / Фото прес служба



Скрипалька Ассія Ахат багато років одружена з бізнесменом Ігорем Баленком, який був співвласником мережі супермаркетів “Фуршет”. У пари є спільний син Філіп.

Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев



Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев / Фото з інстаграму



Чоловік Катерини Бужинської – болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев. Пара одружилася у 2014 році, а у 2026-му відзначила вже 12 років шлюбу. Вони виховують двійнят.

Співачка неодноразово говорила, що чоловік підтримує і її, і Україну. Словом, це вже давно не просто історія "артистка вийшла заміж за бізнесмена".

KOLA та В’ячеслав

KOLA та В’ячеслав / Фото з інстаграму



Співачка таємно вийшла заміж у 2023 році за В’ячеслава – бізнесмена українського походження, який живе в Ізраїлі та старший за співачку на 13 років. Весілля відбулося у Празі, а сама артистка довго майже не показувала чоловіка публіці.

Раніше ми вже розповідали про зіркові пари з великою різницею у віці.