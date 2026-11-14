Заново учился ходить и чудом выбрался из-под льда: украинские звезды, пережившие страшные аварии

Некоторые из этих историй могли закончиться трагедией. Украинские артисты вспоминали жуткие моменты, когда оказывались на грани жизни и смерти, а последствия аварий еще долго напоминали о пережитом.

24 Канал собрал истории украинских знаменитостей, которые попадали в серьезные аварии и рассказывали, как эти события повлияли на их дальнейшую жизнь.

Тимофей Музычук перенес около 10 операций после столкновения с мотоциклом

Тимофей Музычук / Фото из инстаграма

Участник Kalush Orchestra Тимофей Музычук пережил серьезную аварию еще до того, как стал известен на всю страну. В мае 2014 года музыканта сбил мотоцикл. Удар оказался настолько сильным, что он надолго оказался в больнице.

В интервью журналистке Мирославе Мандзюк артист рассказал, что перенес около десяти операций. У него были сломаны нога и челюсть, а также серьезные повреждения живота. После хирургических вмешательств Тимофею пришлось заново учиться ходить.

"Пришлось заново учиться ходить. Долгое время я лежал после операций", – вспоминал музыкант.

Авария оставила на его теле большой шрам, который до сих пор привлекает внимание людей. Впрочем, самые важные изменения произошли не только внешне. Тимофей признался, что после пережитого перестал переживать из-за многих комплексов, которые раньше казались ему важными.

Теперь 2 мая артист называет своим вторым днем рождения. Именно эта дата стала для него напоминанием о том, что возможность просто ходить, бегать и жить обычной жизнью – вовсе не мелочь.

Павел Зибров мог погибнуть в двух автомобильных авариях

Павел Зибров / Фото из инстаграма

Народный артист Украины Павел Зибров также имеет за плечами истории, которые могли закончиться трагически. Певец рассказывал о двух серьезных ДТП, произошедших с ним в разные годы.

Первая авария произошла в 1995 или 1996 году. Тогда Зибров вместе с участниками дуэта "Свитязь" ехал в Житомир. Из-за сильного гололеда автомобиль столкнулся с другой машиной. Водитель встречного автомобиля погиб, а артист получил серьезную травму носа – лицом он разбил стекло.

Еще более опасная ситуация произошла примерно через восемь лет. Во время поездки по Винницкой области автомобиль начал заносить на скользкой дороге. В итоге машина вылетела в озеро, провалилась под лед и перевернулась. К счастью, автомобиль встал на колеса, а певец и его водитель смогли выбраться.

Несмотря на пережитое, Зибров не отменил запланированный концерт. В Дом культуры пришло более тысячи человек, ведь среди местных уже распространилась информация о ДТП. Зрители хотели убедиться, что артист жив.

Певец вспоминал, что вот выступление стало одним из лучших в его жизни. Ведь после такого случая возможность просто выйти на сцену и увидеть полный зал людей приобрела совсем другое значение.

Тарас Тополя показал фото после ДТП с перевернутым автомобилем

Тарас Тополя / Фото из инстаграма

В декабре 2023 года неприятный случай произошел и с фронтменом группы "Антитила" Тарасом Тополей. Музыканты попали в ДТП во время волонтерской поездки.

Тогда артист опубликовал фотографии, на которых позировал возле перевернутого автомобиля с окровавленной головой. Кадры напугали поклонников, ведь сначала было сложно понять, насколько серьезными оказались последствия аварии.

Впоследствии участники группы объяснили, что во время волонтерских поездок случалось разное, в том числе и аварии. В то же время музыканты заверили, что на этот раз все остались живы и здоровы.

Во время волонтерских поездок случалось разное – обстрелы, аварии в том числе. Не обо всем рассказывали или показывали. Все живы, здоровы,

– сообщили артисты.

Для Тараса Тополи и его коллег это событие стало еще одним опасным эпизодом в ходе волонтерской деятельности. Несмотря на риски, группа продолжила помогать украинским военным.

Аварии – не единственные ситуации, после которых украинским знаменитостям приходилось проходить сложное восстановление. Недавно подобное испытание выпало и на долю Натальи Бучинской: после падения певица сломала ребра,, которая повредила руку и потеряла сознание.