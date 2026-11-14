Заново вчився ходити й дивом вибрався з-під льоду: українські зірки, які пережили страшні аварії

24 Канал зібрав історії українських знаменитостей, які потрапляли в серйозні аварії та розповідали, як ці події вплинули на їхнє подальше життя.

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Тимофій Музичук переніс близько 10 операцій після зіткнення з мотоциклом

Тимофій Музичук / Фото з Інстаграму sopilkar

Учасник Kalush Orchestra Тимофій Музичук пережив серйозну аварію ще до того, як став відомим на всю країну. У травні 2014 року музиканта збив мотоцикл. Удар виявився настільки сильним, що він надовго опинився в лікарні.

В інтерв'ю журналістці Мирославі Мандзюк артист розповів, що переніс близько десяти операцій. У нього були зламані нога та щелепа, а також серйозні ушкодження живота. Після хірургічних втручань Тимофієві довелося заново вчитися ходити.

"Довелося вчитися заново ходити. Тривалий час я лежав після операцій", – пригадував музикант.

Аварія залишила на його тілі великий шрам, який досі привертає увагу людей. Втім, найважливіші зміни відбулися не лише зовні. Тимофій зізнався, що після пережитого перестав перейматися багатьма комплексами, які раніше здавалися йому важливими.

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Тепер 2 травня артист називає своїм другим днем народження. Саме ця дата стала для нього нагадуванням про те, що можливість просто ходити, бігати й жити звичайним життям – зовсім не дрібниця.

Павло Зібров міг загинути у двох автомобільних аваріях

Павло Зібров / Фото з Інстаграму pavlo_zibrov

Народний артист України Павло Зібров також має за плечима історії, які могли закінчитися трагічно. Співак розповідав про дві серйозні ДТП, що сталися з ним у різні роки.

Перша аварія трапилася у 1995 або 1996 році. Тоді Зібров разом із учасниками дуету "Світязь" їхав до Житомира. Через сильну ожеледицю автомобіль потрапив у зіткнення з іншою машиною. Водій зустрічного авто загинув, а артист отримав серйозну травму носа – обличчям він розбив скло.

Ще небезпечніша ситуація сталася приблизно через вісім років. Під час поїздки Вінниччиною автомобіль почало крутити на слизькій дорозі. Зрештою машина злетіла в озеро, провалилася під лід і перевернулася. На щастя, автомобіль став на колеса, а співак та його водій змогли вибратися.

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Попри пережите, Зібров не скасував запланований концерт. До Будинку культури прийшло понад тисячу людей, адже серед місцевих уже поширилася інформація про ДТП. Глядачі хотіли переконатися, що артист живий.

Співак згадував, що той виступ став одним із найкращих у його житті. Адже після такого випадку можливість просто вийти на сцену й побачити повну залу людей набула зовсім іншого значення.

Тарас Тополя показав фото після ДТП із перевернутим автомобілем

Тарас Тополя / Фото з Інстаграму tarastopolia

У грудні 2023 року неприємний випадок стався і з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Музиканти потрапили в ДТП під час волонтерської поїздки.

Тоді артист опублікував фотографії, на яких позував біля перевернутого автомобіля із закривавленою головою. Кадри налякали шанувальників, адже спершу було складно зрозуміти, наскільки серйозними виявилися наслідки аварії.

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Згодом учасники гурту пояснили, що під час волонтерських поїздок траплялося різне, зокрема й аварії. Водночас музиканти запевнили, що цього разу всі залишилися живими та здоровими.

Під час волонтерських поїздок траплялося різне – обстріли, аварії в тому числі. Не про все розповідалося чи показувалося. Всі живі, здорові– повідомили артисти.

Для Тараса Тополі та його колег ця подія стала ще одним небезпечним епізодом під час волонтерської діяльності. Попри ризики, гурт продовжив допомагати українським військовим.

Аварії – не єдині ситуації, після яких українським знаменитостям доводилося проходити складне відновлення. Нещодавно подібне випробування випало й на долю Наталії Бучинської: після падіння співачка зламала ребра, пошкодила руку та втратила свідомість.