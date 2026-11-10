Ирина Федишин, Руслана и другие: украинские звезды, пережившие утрату ребенка

За публичностью и успехом не всегда можно увидеть то, что человек переживает в одиночестве. Некоторые украинские знаменитости годами хранили свои самые болезненные воспоминания при себе, но со временем решились поделиться ими. Их откровенные признания раскрыли совершенно иную сторону жизни, которая обычно остается вне поля зрения поклонников.

Прерывание беременности – это опыт, о котором многим женщинам нелегко говорить даже с близкими. Известные украинки также проходили через это испытание, а некоторые пережили его не один раз. 24 Канал рассказывает истории знаменитостей, которые решились публично поделиться личной болью и тем, как она изменила их жизнь.

Ирина Федишин: потеряла дочь и больше не сможет родить

Ирина Федишин / Фото из инстаграма irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин пережила трагедию, которая навсегда изменила ее жизнь. В октябре 2026 года стало известно, что артистка потеряла нерожденную дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Впоследствии певица рассказала подробности той ночи и объяснила, почему последствия оказались столь тяжелыми.

По словам Ирины, причиной трагедии стало преждевременное отслоение плаценты, из-за которого возникло внутреннее кровотечение. Сначала боль восприняли как возможный признак преждевременных родов, однако состояние певицы стремительно ухудшалось. В конце концов ее срочно доставили в больницу и прооперировали.

Проснувшись после операции, Федишин осознала, что дочери больше нет. Однако впоследствии она узнала еще одну тяжелую новость: из-за серьезных осложнений врачам пришлось удалить ей матку, чтобы спасти жизнь. Теперь артистка больше не сможет самостоятельно выносить ребенка.

Певица призналась, что долго не могла решиться рассказать о пережитом. Она также поделилась вопросами, которые до сих пор задает себе и врачам, ведь не понимает, почему-то ее не направили в больницу сразу после появления первых симптомов. Своей историей Ирина хочет предостеречь других женщин от игнорирования тревожных сигналов организма.

Руслана Лижичко: потеряла беременность после ЭКО

Победительница "Евровидения" Руслана Лижичко неоднократно говорила о желании стать мамой. Однако путь певицы к материнству оказался непростым: вместе с мужем Александром Ксенофонтовым она годами пыталась забеременеть.

В интервью Славе Демину артистка рассказала, что супруги пробовали разные способы, в частности обращались к вспомогательным репродуктивным технологиям. Одна из попыток экстракорпорального оплодотворения в 2010 году завершилась беременностью, однако впоследствии Руслана потеряла ребенка на раннем сроке.

Певица не скрывала, что пережитое было для нее мучительным. Она также рассказывала о многочисленных попытках стать мамой и эмоциональном истощении, сопровождавшем этот путь.

Несмотря на сложный опыт, Руслана не отказалась от мечты о материнстве. Она продолжала говорить о желании иметь детей и не скрывала, насколько важной для нее остается эта тема.

Руслана Лыжичко / Фото из инстаграма ruslana.lyzhychko

Анна Саливанчук: дважды пережила потерю ребенка на одном сроке

Анна Саливанчук / Фото из инстаграма salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук пережила две потери беременности. Об этом она откровенно рассказала в интервью Славе Демину, признавшись, что обе трагедии произошли на 15-й неделе.

Во время первой беременности актриса ждала двойню – мальчика и девочку. Однако сердце дочери перестало биться, тогда как мальчик продолжил развиваться. Впоследствии Анна родила сына Глеба.

В 2018 году актриса снова потеряла ребенка. После этого она прошла генетическое обследование, которое показало, что у плода отсутствовала одна хромосома. Саливанчук признавалась, что этот опыт был очень болезненным, однако со временем смогла смириться с тем, что произошло.

Анна Саливанчук с детьми / Фото из инстаграма salivanchuk.anna

Мика Ньютон: пережила выкидыш после борьбы с раком

Мика Ньютон / Фото из инстаграма mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон после длительного перерыва в творчестве дала откровенное интервью Рамине Эсхакзай, в котором рассказала не только о борьбе с онкологическим заболеванием, но и о сложном пути к материнству.

Артистка вспомнила, что во время планирования беременности врачи обнаружили у нее большую кисту яичника. Впоследствии выяснилось, что это рак, поэтому Мике пришлось перенести операцию и пройти курс лечения.

После этого певица решила попробовать ЭКО. Однако беременность закончилась выкидышем, сопровождавшимся сильным кровотечением. Мика рассказала, что пережитое стало для нее тяжелым физическим и эмоциональным испытанием.

Несмотря ни на что, певица не отказалась от мечты стать мамой. Она также рассказала, что вместе с мужем рассматривает возможность подарить семью ребенку из Украины.

Алена Омаргалиева: трижды пережила выкидыш

Алена Омаргалиева / Фото из инстаграма omargalieva.alena

Певица Алена Омаргалиева и ее муж Тамерлан воспитывают сына Тимура. Однако желание во второй раз стать родителями стало для супругов непростым испытанием.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что трижды переживала выкидыш. О последней потере она рассказала в 2024 году. Тогда Алена узнала о беременности, но из-за сильной болезни на раннем сроке не смогла выносить ребенка.

Певица не скрывала, что первые потери переживала особенно тяжело. Со временем она научилась по-другому относиться к этой ситуации, хотя это не означало, что ей было все равно.

Дарья Петрожицкая: потеряла ребенка накануне свадьбы

Дарья Петрожицкая / Фото из инстаграма petrozhitskaya

Актриса Дарья Петрожицкая пережила выкидыш, когда ей было всего 20 лет. Тогда она встречалась со своим будущим мужем Алексеем Петрожицким, и пара уже планировала свадьбу.

В интервью Маше Ефросининой артистка рассказала, что забеременела перед свадьбой, однако за день до третьего месяца беременности у нее случился выкидыш. В то время Дарья находилась в Чернигове, где жила ее мама, и именно там столкнулась с этой трагедией.

Петрожицкая вспоминала, что пережитое стало для нее большим потрясением. Она также откровенно говорила о том, насколько сложно было принять ситуацию и пережить утрату в столь юном возрасте.

Впоследствии актриса продолжила строить карьеру и личную жизнь, однако не стала скрывать эту страницу своей истории.

Дарья Петрожицкая / Фото из инстаграма petrozhitskaya

Путь к родительству не всегда бывает простым даже для тех знаменитостей, чьи истории в конечном итоге заканчиваются счастливо. Об украинских " звездные пары, которые годами ждали пополнения в семье и прибегали к репродуктивным технологиям, " мы рассказывали в отдельном материале.