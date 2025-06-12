В 82 года умер Брайан Уилсон – основатель группы The Beach Boys

Брайан Уилсон был музыкантом, композитором и одним из основателей группы The Beach Boys, что в 60-е годы стало переломным моментом в сфере рок-музыки. О смерти артиста сообщили его близкие люди.

20 июня Брайану должно было исполниться 83 года, но до этого события он не дожил считанные дни, пишет Show24 со ссылкой на соцсеть X.

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В сообщении о трагическом известии говорится о том, что сейчас семья находится в трауре, поэтому они просят об уважении к их личной жизни.

Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в то время, когда наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром,

– говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Брайана Уилсона / Скриншот из соцсети X

В тексте не указана причина смерти знаменитости. Однако известно, что Уилсон последние годы страдал от деменции и не мог самостоятельно о себе позаботиться.

Напомним, что сегодня от лобно-височной деменции страдает Брюс Уиллис – звезда "Крепкого орешка".

Коротко о жизни Брайана Уилсона