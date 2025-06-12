В 82 года умер Брайан Уилсон – основатель группы The Beach Boys
- Брайан Уилсон, основатель группы The Beach Boys, умер в 82 года; он страдал от деменции.
Уилсон основал The Beach Boys в 1961 году, а его альбом Pet Sounds считается переломным в рок-музыке.
Брайан Уилсон был музыкантом, композитором и одним из основателей группы The Beach Boys, что в 60-е годы стало переломным моментом в сфере рок-музыки. О смерти артиста сообщили его близкие люди.
20 июня Брайану должно было исполниться 83 года, но до этого события он не дожил считанные дни, пишет Show24 со ссылкой на соцсеть X.
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В сообщении о трагическом известии говорится о том, что сейчас семья находится в трауре, поэтому они просят об уважении к их личной жизни.
Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в то время, когда наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром,
– говорится в сообщении.
В тексте не указана причина смерти знаменитости. Однако известно, что Уилсон последние годы страдал от деменции и не мог самостоятельно о себе позаботиться.
Напомним, что сегодня от лобно-височной деменции страдает Брюс Уиллис – звезда "Крепкого орешка".
Коротко о жизни Брайана Уилсона
- Уилсон родом из Калифорнии. В 1961 году вместе со своими родными и двоюродным братьями, а также со школьным другом основали группу The Beach Boys.
- В 1966 году на свет появился альбом Pet Sounds, который, по мнению некоторых критиков, стал переломным для рок-музыки.
- В 2000 году Пол Маккартни вручил Брайану диплом в честь внесения Уилсона в Зал славы сонграйтеров. Более того, Пол назвал артиста настоящим гением.
- В 2014 году вышел фильм "Любовь и милосердие", где рассказывается о зависимости и борьбе с психическими заболеваниями Брайана.