Александр Усик растрогал обращением к жене после победы над Дюбуа

Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, одержав победу в поединке над Даниэлем Дюбуа. После триумфального боя боксер трогательно обратился к жене.

Жена чемпиона, Екатерина Усик, поддерживает мужа на каждом бою. Она не пропустила и реванш Усик – Дюбуа и болела за Александра на стадионе "Уэмбли". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

Интересно Роза за последние деньги и школьная любовь: история любви Александра Усик и жены Екатерины

После победы Александр Усик опубликовал трогательное черно-белое фото с женой Екатериной. Он в перчатках нежно обнимал любимую, которая была рядом в важный момент.

Ты моя поддержка, ты – мое все,

– написал украинский боксер.



Александр и Екатерина Усики / Фото из инстаграма Александра Усика

Также в сети стало вирусным видео, где Екатерина сразу после победы боксера подбежала к Александру, чтобы поздравить его поцелуями и объятиями.

Екатерина Усик поздравила мужа: видео

История любви Александра и Екатерины Усиков