Александр Усик растрогал обращением к жене после победы над Дюбуа
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
- После победы Усик трогательно обратился к жене Екатерине, которая поддерживала его на каждом бою.
- Пара вместе с 2009 года, воспитывает четверых детей.
Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, одержав победу в поединке над Даниэлем Дюбуа. После триумфального боя боксер трогательно обратился к жене.
Жена чемпиона, Екатерина Усик, поддерживает мужа на каждом бою. Она не пропустила и реванш Усик – Дюбуа и болела за Александра на стадионе "Уэмбли". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Александра Усика.
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После победы Александр Усик опубликовал трогательное черно-белое фото с женой Екатериной. Он в перчатках нежно обнимал любимую, которая была рядом в важный момент.
Ты моя поддержка, ты – мое все,
– написал украинский боксер.
Александр и Екатерина Усики / Фото из инстаграма Александра Усика
Также в сети стало вирусным видео, где Екатерина сразу после победы боксера подбежала к Александру, чтобы поздравить его поцелуями и объятиями.
Екатерина Усик поздравила мужа: видео
История любви Александра и Екатерины Усиков
- Александр и Екатерина вместе учились в Симферополе. Когда они познакомились, девушке было 14, а будущему чемпиону – 15. Их дружба со временем переросла в отношения.
- 25 сентября 2009 года пара поженилась и сыграла свадьбу в Крыму. К тому времени Екатерина уже была беременна. В 2010 году у супругов родилась дочь Елизавета. Впоследствии на свет появились сыновья – Кирилл и Михаил. В 2024 году родилась дочь Мария. Ранее мы рассказывали, как выглядят дети легендарного боксера.
- На многих интервью Александр Усик отмечает, насколько важной для него является семья, с которой он не может проводить время во время подготовки к боям. Поэтому после победы над Дюбуа чемпион сможет побыть с женой и детьми.