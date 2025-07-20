Настоящий воин, – жена Усика чувственно поздравила его с победой и показала эффектные фото с боя
- Екатерина Усик посвятила трогательное сообщение мужу Александру после его победы над Дюбуа, выразив любовь и гордость за его усилия.
- Во время боя она была одета в стильный костюм от Schiaparelli, состоящий из жакета с асимметричным воротником и прямых брюк.
Екатерина Усик посвятила мужу трогательное сообщение после его победы над Дюбуа. Она призналась ему в любви и поздравила с триумфом.
Жена Александра Усика опубликовала серию эффектных фото с боя Усик – Дюбуа. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Екатерины.
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Екатерина Усик отметила то, сколько усилий ее муж прикладывал на пути к очередной победе.
Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил. Ты – настоящий воин. Ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира,
– написала жена боксера.
Жена Александра Усика поблагодарила его за силу, любовь и то, что он даже в самые сложные моменты "остается светом".
"Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый", – подытожила Екатерина.
Бой Александра Усика с Дюбуа / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Напомним, после боя Александр Усик трогательно обратился к жене и назвал ее своей опорой. И поделился совместным фото с любимой.
Каким был образ Екатерины Усик на бою?
Жена Александра Усика предстала в стильном клетчатом костюме от Schiaparelli – жакете с асимметричным воротником и прямыми брюками.
Ее аутфит дополняли черные туфли с острым носком и минималистичная сумка в тон.