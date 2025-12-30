Андрей Хлывнюк эмоционально отреагировал на открытие нового драмтеатра в Мариуполе
- Российские оккупанты открыли новый драмтеатр в Мариуполе на месте, где в 2022 году во время авиаудара погибли сотни гражданских.
- Андрей Хлывнюк эмоционально отреагировал на это событие, назвав его "театром на крови" и призвав поддерживать ВСУ.
Российские оккупанты прибегли к циничному событию открытия нового драмтеатра в Мариуполе. Захватчики сделали это на том месте, где совершили военное преступление. В марте 2022 года российская авиация сбросила две тяжелые авиабомбы на здание, где от обстрелов скрывались сотни гражданских.
Лидер БУМБОКСА Андрей Хлывнюк, который служит в Силах Обороны, отреагировал на событие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу певца и военного.
Андрей Хлывнюк вспомнил, что группа БУМБОКС в 2022 году сыграла последний концерт перед разрушением драмтеатра в Мариуполе. Концерт состоялся за два дня до полномасштабного вторжения.
Во время абсолютно варварской бомбардировки, в здании театра искали спасения около трехсот человек. И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают "театр на крови", так, будто ничего не произошло, будто этих людей не было совсем,
– написал музыкант.
Андрей Хлывнюк с болью высказался о невинных жертвах российского оккупационного режима и призвал поддерживать ВСУ.
"Это единственное, что отделяет нас от безумной империи бесправия и зла", – подытожил лидер БУМБОКСУ.
Отметим, журналист Андрей Цаплиенко напоминал, что число погибших до сих пор не установлено. Ведь оккупанты залили бетоном остатки тел, что были в подвалах.
Что известно об открытии нового драмтеатра?
В Мариуполе российские оккупанты устроили циничное празднование. На месте, где от их рук погибли сотни гражданских, захватчики открыли новый драмтеатр. На событие пришли представители террористической группировки, среди них Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Во время осады Мариуполя театр был большим укрытием, где скрывались от обстрелов сотни мирных жителей, дети, женщины, старики. На площади перед театром большими буквами было указано слово: "Дети". Однако это не остановило захватчиков. Российские военные сбросили на здание две авиабомбы, а после оккупации города разобрали театр и залили все бетоном, чтобы скрыть последствия военного преступления.
Теперь в Мариуполе на здании театра монтируют LED-панели, где будут транслировать новогоднюю речь диктатора Путина.