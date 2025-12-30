Андрей Хлывнюк эмоционально отреагировал на открытие нового драмтеатра в Мариуполе

Российские оккупанты прибегли к циничному событию открытия нового драмтеатра в Мариуполе. Захватчики сделали это на том месте, где совершили военное преступление. В марте 2022 года российская авиация сбросила две тяжелые авиабомбы на здание, где от обстрелов скрывались сотни гражданских.

Лидер БУМБОКСА Андрей Хлывнюк, который служит в Силах Обороны, отреагировал на событие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу певца и военного.

Андрей Хлывнюк вспомнил, что группа БУМБОКС в 2022 году сыграла последний концерт перед разрушением драмтеатра в Мариуполе. Концерт состоялся за два дня до полномасштабного вторжения.

Во время абсолютно варварской бомбардировки, в здании театра искали спасения около трехсот человек. И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают "театр на крови", так, будто ничего не произошло, будто этих людей не было совсем,

– написал музыкант.

Андрей Хлывнюк с болью высказался о невинных жертвах российского оккупационного режима и призвал поддерживать ВСУ.

"Это единственное, что отделяет нас от безумной империи бесправия и зла", – подытожил лидер БУМБОКСУ.

Отметим, журналист Андрей Цаплиенко напоминал, что число погибших до сих пор не установлено. Ведь оккупанты залили бетоном остатки тел, что были в подвалах.

Что известно об открытии нового драмтеатра?