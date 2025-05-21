Анну Алхим подозревают в госизмене: правоохранители открыли еще одно уголовное дело

Народный депутат Наталья Пипа сообщила, что в отношении Анны Алхим открыли еще одно уголовное производство. Оно будет касаться подозрения в государственной измене.

Национальная полиция открыла еще одно дело в отношении Анны Алхим после депутатского обращения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук Натальи Пипы.

К слову "Переговоры прошли успешно": Алхим встретилась с Еленой Мандзюк и поставила точку в скандале

Нацполиция по моему и коллег депутатскому обращению открыла против Алхим еще одно уголовное производство – о государственной измене. Помощь врагу – это преступление,

– сообщила Наталья Пипа.

В обращении к полиции и СБУ депутаты вспомнили о случае, когда Анна Алхим публиковала информацию о местонахождении больниц, после чего одну из них обстреляли российские войска.

Также депутаты просили обратить внимание на публичные высказывания блогера относительно российского диктатора, поскольку расценивают их как поддержку агрессора – России. В обращении напомнили об отказе Алхим общаться на украинском и скандал с видео на фоне Аллеи памяти погибшим воинам.

Ранее Наталья Пипа сообщала о том, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении Анны Алхим по статье "Разжигание национальной вражды". Впоследствии, по уточнению Департамента коммуникаций НПУ, стало известно, что уже открыто три уголовных производства. Кроме того, в СБУ начали проверку действий и высказываний блогера.

Что известно о скандале с Анной Алхим

Анна Алхим в очередной раз попала под волну хейта из-за отказа и неоднозначной реакции в ответ на просьбу спеть на украинском. Блогер Елена Мандзюк и другие публичные лица "объявили войну" и осудили Алхим, вспоминая ее предыдущие скандальные высказывания и популяризацию русского во время войны.

Анна Алхим выехала из Украины и заявила, что будет придерживаться своей позиции и в дальнейшем. Впоследствии она пригласила Елену Мандзюк на встречу. Елена взамен предложила помочь военным.

Блогеры ненадолго встретились 16 мая, когда передавали помощь защитникам. После нее Елена рассказала, что "переговоры прошли успешно", однако она остается при своем мнении. Анна Алхим взамен призвала остановить ссору и объединить их аудитории для общей цели. Также блогер заявила, что готова отказаться от публичного прослушивания российской музыки.