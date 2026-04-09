Еще хорошо все закончилось, – муж Поляковой рассказал, как певица спасла ему жизнь

Муж Оли Поляковой, Вадим Буряковский, рассказал, как в этом году попал в больницу. Тогда певица спасла ему жизнь.
Подробностями инцидента Буряковский поделился в новом интервью Дмитрию Гордону.
Вадим Буряковский рассказал, собрался с компанией знакомых, когда одна из них приехала из Австрии в Украину.
Я же уже давно не ел украинскую жирную пищу. А компания такая, с которой мы раньше именно такое ели. И захотелось вернуться в юность. Немножко перепил и у меня обострение,
– поделился он.
Муж Поляковой припомнил, что инцидент произошел, когда обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Буряковский посмотрел новости ночью, пошел выключать свет и потерял сознание.
Бьюсь головой о косяк, а у нас сруб, острый край – шрам на голове остался. Лицо в крови. Я пришел в себя, помылся, позвал всех, что мне плохо. Сил нет, я говорю, что лягу поспать. А Оля говорит: "Какое спать, поехали в больницу",
– добавил бизнесмен.
В больнице Вадиму также стало плохо. Медики обнаружили у мужчины язву желудка.
Мы посидели, все жирное и обострилось. Я еще перед тем детям делал бараньи ребрышки. Я когда рассказал это врачу, он сказал, что по-другому быть не могло. Это еще хорошо все закончилось. А Оля говорит, что спасла мне жизнь. Ну, конечно, спасла, это же моя жена, кто меня должен спасать?,
– отметил Буряковский.
Напомним, что первое интервью Вадима Буряковского Дмитрию Гордону вышло 18 марта и уже собрало более 1,4 миллиона просмотров.
После этого муж Оли Поляковой стал настоящей звездой социальных сетей. Однако бизнесмен признался, что жалеет о том интервью, ведь теперь его узнают всюду.
Буряковский отметил, что даже планирует немного изменить имидж: "Шапочки поменяю, может, и очки поменяю".