Украинка резко высказалась об артистах, которые задерживают концерты: солист "Гомона" ей ответил
- Солист хора "Гомін" Вадим Яценко объяснил, что задержки концертов часто бывают из-за зрителей, которые не успевают зайти в зал до начала.
- Пользовательница Мария рассказала, что на концерте, который она посетила, артисты вышли на сцену через час после заявленного времени, хотя зал был полон.
Часто артисты задерживают свои концерты, что возмущает некоторых зрителей. Солист львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко объяснил, почему знаменитости не выходят на сцену вовремя.
Яценко отреагировал на сообщение Ольги Лоренц в Threads. Девушка возмутилась, что артисты задерживают концерты.
Ольга Лоренц считает, что артисты не уважают время людей, когда не выходят на сцену в указанное время. Девушка призналась, что именно по этой причине не любит ходить на концерты.
Это так не работает. Артисты на площадке за 3-4 часа до начала концерта. И задержки исключительно из-за зрителя, который заходит в зал. Если начало в 18:00, а посадка 50%, то, конечно, артист будет ждать, пока все зайдут,
– объяснил Вадим Яценко под заметкой.
Одна из пользовательниц ответила на комментарий Яценко и рассказала ситуацию, которая произошла с ней недавно. Мария посетила концерт, который должен был начаться в 20:00, о разогреве в анонсе речь не шла.
В 20:00 на сцену вышла другая певица, которая выступала полчаса. Затем примерно 10 минут настраивали аппаратуру, а артисты вышли к зрителям в 21:00, хотя зал был полон.
Где вскоре выступит хор "Гомін"?
Напомним, в марте начнется европейский тур хора "Гомін". Коллектив представит программу ретро-песен в современной аранжировке. На сцене прозвучат песни Владимира Ивасюка, Назария Яремчука, Ярослава Барнича. Билеты и список городов – по ссылке.
В апреле артисты отправятся в тур по США и Канаде. Зрители услышат украинские ретро-песни из программы "Этот хор, этот хор, мне каждую ночь снится". Билеты и список городов – по ссылке.