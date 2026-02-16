Украинка резко высказалась об артистах, которые задерживают концерты: солист "Гомона" ей ответил

Часто артисты задерживают свои концерты, что возмущает некоторых зрителей. Солист львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко объяснил, почему знаменитости не выходят на сцену вовремя.

Яценко отреагировал на сообщение Ольги Лоренц в Threads. Девушка возмутилась, что артисты задерживают концерты.

Не пропустите Хор "Гомон" передал на фронт вторую партию автомобилей, приобретенных в рамках большого сбора

Ольга Лоренц считает, что артисты не уважают время людей, когда не выходят на сцену в указанное время. Девушка призналась, что именно по этой причине не любит ходить на концерты.

Это так не работает. Артисты на площадке за 3-4 часа до начала концерта. И задержки исключительно из-за зрителя, который заходит в зал. Если начало в 18:00, а посадка 50%, то, конечно, артист будет ждать, пока все зайдут,

– объяснил Вадим Яценко под заметкой.

Вадим Яценко объяснил, почему артисты задерживают концерты / Скриншот с Threads

Одна из пользовательниц ответила на комментарий Яценко и рассказала ситуацию, которая произошла с ней недавно. Мария посетила концерт, который должен был начаться в 20:00, о разогреве в анонсе речь не шла.

В 20:00 на сцену вышла другая певица, которая выступала полчаса. Затем примерно 10 минут настраивали аппаратуру, а артисты вышли к зрителям в 21:00, хотя зал был полон.

Мария рассказала о концерте, который посетила недавно / Скриншот с Threads

Где вскоре выступит хор "Гомін"?