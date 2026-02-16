Яценко відреагував на допис Ольги Лоренц у Threads. Дівчина обурилась, що артисти затримують концерти.

Ольга Лоренц вважає, що артисти не поважають час людей, коли не виходять на сцену у зазначений час. Дівчина зізналась, що саме з цієї причини не любить ходити на концерти.

Це так не працює. Артисти на майданчику за 3-4 години до початку концерту. І затримки виключно через глядача, який заходить до залу. Якщо початок о 18:00, а посадка 50%, то, звичайно, артист буде чекати, поки всі зайдуть,

– пояснив Вадим Яценко під дописом.

Вадим Яценко пояснив, чому артисти затримують концерти / Скриншот з Threads

Одна з користувачок відповіла на коментар Яценка і розповіла ситуацію, яка сталася з нею нещодавно. Марія відвідала концерт, який мав розпочатися о 20:00, про розігрів в анонсі не йшлося.

О 20:00 на сцену вийшла інша співачка, яка виступала пів години. Потім приблизно 10 хвилин налаштовували апаратуру, а артисти вийшли до глядачів о 21:00, хоча зал був повний.

Марія розповіла про концерт, який відвідала нещодавно / Скриншот з Threads

