Яценко отреагировал на сообщение Ольги Лоренц в Threads. Девушка возмутилась, что артисты задерживают концерты.
Не пропустите Хор "Гомон" передал на фронт вторую партию автомобилей, приобретенных в рамках большого сбора
Ольга Лоренц считает, что артисты не уважают время людей, когда не выходят на сцену в указанное время. Девушка призналась, что именно по этой причине не любит ходить на концерты.
Это так не работает. Артисты на площадке за 3-4 часа до начала концерта. И задержки исключительно из-за зрителя, который заходит в зал. Если начало в 18:00, а посадка 50%, то, конечно, артист будет ждать, пока все зайдут,
– объяснил Вадим Яценко под заметкой.
Вадим Яценко объяснил, почему артисты задерживают концерты / Скриншот с Threads
Одна из пользовательниц ответила на комментарий Яценко и рассказала ситуацию, которая произошла с ней недавно. Мария посетила концерт, который должен был начаться в 20:00, о разогреве в анонсе речь не шла.
В 20:00 на сцену вышла другая певица, которая выступала полчаса. Затем примерно 10 минут настраивали аппаратуру, а артисты вышли к зрителям в 21:00, хотя зал был полон.
Мария рассказала о концерте, который посетила недавно / Скриншот с Threads
Где вскоре выступит хор "Гомін"?
Напомним, в марте начнется европейский тур хора "Гомін". Коллектив представит программу ретро-песен в современной аранжировке. На сцене прозвучат песни Владимира Ивасюка, Назария Яремчука, Ярослава Барнича. Билеты и список городов – по ссылке.
В апреле артисты отправятся в тур по США и Канаде. Зрители услышат украинские ретро-песни из программы "Этот хор, этот хор, мне каждую ночь снится". Билеты и список городов – по ссылке.