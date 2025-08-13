Солист хора "Гомін" показался на отдыхе с женой: фото и видео из живописных Карпат
Солист львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко показался на отдыхе с женой. Анастасия опубликовала фотографии и видео из Карпат, где они и провели время.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм жены Яценко. Супруги побывали на отдыхе перед концертами.
Анастасия поделилась кадрами из живописных Карпат. На первом видео она позирует вместе с мужем, а на еще одном видно, что поклонники нашли Вадима Яценко даже в горах и попросили сфотографироваться.
Лучше поздно, чем никогда. Наш короткий отдых перед бешеным концертным сезоном,
– говорится в заметке.
В комментариях под сообщением украинцы написали немало приятных слов для пары:
- "Вы – замечательные! И жена у вас невероятная".
- "Вы – прекрасны!"
- "Вы красивая пара! Успехов вам в вашей творческой работе! Браво! Молодцы!"
- "Настоящее семейное счастье!"
- "Добра вам и вдохновения".
- "Замечательные! Счастья вам!"
Заметим! В настоящее время хор "Гомон" находится в туре по Украине. Вероятно, супруги ездили на отдых перед тем.
Как Вадим Яценко сделал предложение Анастасии?
Напомним, что Вадим Яценко и Анастасия познакомились в школе, а потом вместе поступили в университет. С тех пор пара не расставалась, сейчас они воспитывают сына. Ранее артист рассказывал, как сделал предложение любимой.
"Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузатую хату". И там что-то как-то как-то это происходило. Мы были маленькие совсем. Нам было по 20 лет", – вспомнил Яценко.