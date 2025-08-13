Соліст львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко показався на відпочинку з дружиною. Анастасія опублікувала фотографії та відео з Карпат, де вони й провели час.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм дружини Яценка. Подружжя побувало на відпочинку перед концертами.

Анастасія поділилась кадрами з мальовничих Карпат. На першому відео вона позує разом з чоловіком, а на ще одному видно, що шанувальники знайшли Вадима Яценка навіть у горах і попросили сфотографуватися.

Краще пізно, ніж ніколи. Наш короткий відпочинок перед шаленим концертним сезоном,

– йдеться у дописі.

У коментарях під дописом українці написали чимало приємних слів для пари:

"Ви – чудові! І дружина у вас неймовірна".

"Ви – прекрасні!"

"Ви гарна пара! Успіхів вам у вашій творчій роботі! Браво! Молодці!"

"Справжнє сімейне щастя!"

"Добра вам і натхнення".

"Чудові! Щастя вам!"

Зауважимо! Зараз хор "Гомін" перебуває в турі Україною. Ймовірно, подружжя їздило на відпочинок перед тим.

Як Вадим Яценко освідчився Анастасії?

Нагадаємо, що Вадим Яценко й Анастасія познайомилися у школі, а потім разом вступили до університету. З того часу пара не розлучалась, зараз вони виховують сина. Раніше артист розповідав, як освідчився коханій.

"Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося. Ми були малі зовсім. Нам було по 20 років", – пригадав Яценко.