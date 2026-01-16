Солист "Гомона" заговорил о райдере и заработках хора
- Художественный руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко рассказал, что после популярности коллектива они сосредоточились на комфорте участников, включая финансовую стабильность и обеспечение специальными средствами для голоса.
- Яценко отметил, что участники хора находятся в равных условиях, но те, кто берет на себя больше ответственности, получают премии, однако не назвал конкретные гонорары за частные выступления.
Художественный руководитель Львовского муниципального хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко рассказал о заработках коллектива. В прошлом году артисты исполнили а капелла песню "Этот сон" Степана Гиги и стали безумно популярными.
В новом интервью Яценко поделился, что после прихода популярности они прежде всего думали о хоре, чтобы все участники чувствовали себя комфортно. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Есть чеклист, который мы прописали. Там есть сумма на хор, гостиницы, условия, питания. Нам возят специальные таблетки для связок, которых в Украине нет. Нам их заказывают где-то в Польше. У нас есть в Тернополе и Виннице фониатры – это врачи, которые занимаются голосовыми связками. В первую очередь мы стараемся сделать так, чтобы артисты хора чувствовали себя более стабильно, в том числе и в финансовом плане,
– рассказал Вадим Яценко.
Дирижер отметил, что все участники "Гомона" находятся в равных условиях. В то же время добавил, что люди, которые берут на себя больше ответственности, получают премии, в частности солисты, хормейстер, инспектор хора.
Маричка Падалко поинтересовалась у Яценко, поднимал ли коллектив гонорары за свои выступления, когда росла их популярность. Он отметил, что артисты всегда на связи с организаторами и обсуждают этот вопрос.
У нас нет такого: ой, мы хотим, а эти не дают или дают. Все максимально адекватно. Нам очень повезло. Я понимаю, что мне в жизни всегда очень везет на адекватных людей,
– добавил дирижер.
Однако Яценко не назвал сумму, за которую хор "Гомін" выступает на частных мероприятиях. Он объяснил, что это не входит в его обязанности, к тому же таких концертов коллектив почти не дает из-за нехватки времени.
Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн
Что известно о хоре "Гомін"?
Хор "Гомін" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. За почти 40 лет существования коллектив выступал не только в Украине, но и в Европе и США.
Репертуар артистов состоит из произведений украинских, американских и европейских композиторов, народных и повстанческих песен, современной музыки.
В 2023 году хор вошел в состав Львовского органного зала. В августе того же года главным дирижером и художественным руководителем коллектива стал Вадим Яценко.
Во время полномасштабного вторжения "Гомін" собирает миллионы гривен на помощь Силам обороны Украины и пострадавшим во время войны на своих концертах.