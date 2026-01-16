Солист "Гомона" заговорил о райдере и заработках хора

Художественный руководитель Львовского муниципального хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко рассказал о заработках коллектива. В прошлом году артисты исполнили а капелла песню "Этот сон" Степана Гиги и стали безумно популярными.

В новом интервью Яценко поделился, что после прихода популярности они прежде всего думали о хоре, чтобы все участники чувствовали себя комфортно. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Есть чеклист, который мы прописали. Там есть сумма на хор, гостиницы, условия, питания. Нам возят специальные таблетки для связок, которых в Украине нет. Нам их заказывают где-то в Польше. У нас есть в Тернополе и Виннице фониатры – это врачи, которые занимаются голосовыми связками. В первую очередь мы стараемся сделать так, чтобы артисты хора чувствовали себя более стабильно, в том числе и в финансовом плане,

– рассказал Вадим Яценко.

Дирижер отметил, что все участники "Гомона" находятся в равных условиях. В то же время добавил, что люди, которые берут на себя больше ответственности, получают премии, в частности солисты, хормейстер, инспектор хора.

Маричка Падалко поинтересовалась у Яценко, поднимал ли коллектив гонорары за свои выступления, когда росла их популярность. Он отметил, что артисты всегда на связи с организаторами и обсуждают этот вопрос.

У нас нет такого: ой, мы хотим, а эти не дают или дают. Все максимально адекватно. Нам очень повезло. Я понимаю, что мне в жизни всегда очень везет на адекватных людей,

– добавил дирижер.

Однако Яценко не назвал сумму, за которую хор "Гомін" выступает на частных мероприятиях. Он объяснил, что это не входит в его обязанности, к тому же таких концертов коллектив почти не дает из-за нехватки времени.

Что известно о хоре "Гомін"?