У новому інтерв'ю Яценко поділився, що після приходу популярності вони насамперед думали про хор, щоб усі учасники почувалися комфортно. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Є чеклист, який ми прописали. Там є сума на хор, готелі, умови, харчування. Нам возять спеціальні таблетки для зв'язок, яких в Україні немає. Нам їх замовляють десь у Польщі. У нас є в Тернополі й Вінниці фоніатри – це лікарі, які займаються голосовими зв'язками. У першу чергу ми стараємося зробити так, щоб артисти хору почувалися більш стабільно, зокрема й у фінансовому плані,

– розповів Вадим Яценко.

Диригент зазначив, що всі учасники "Гомону" перебувають у рівних умовах. Водночас додав, що люди, які беруть на себе більше відповідальності, отримують премії, зокрема солісти, хормейстер, інспектор хору.

Марічка Падалко поцікавилася у Яценка, чи підіймав колектив гонорари за свої виступи, коли зростала їхня популярність. Він зазначив, що артисти завжди на зв'язку з організаторами й обговорюють це питання.

У нас немає такого: ой, ми хочемо, а ці не дають чи дають. Усе максимально адекватно. Нам дуже пощастило. Я розумію, що мені в житті завжди дуже щастить на адекватних людей,

– додав диригент.

Однак Яценко не назвав суму, за яку хор "Гомін" виступає на приватних заходах. Він пояснив, що це не входить у його обов'язки, до того ж таких концертів колектив майже не дає через брак часу.

Інтерв'ю з Вадимом Яценком: дивіться відео онлайн

Що відомо про хор "Гомін"?