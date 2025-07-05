Солист хора "Гомон" раскрыл, планирует ли начать сольную карьеру

В социальных сетях получил популярность ролик с выступления хора "Гомон". На видео песню Степана Гиги "Этот сон" исполнял дирижер и солист львовского хора Вадим Яценко.

Однако популярность не подталкивает его к мыслям о сольной карьере. Об этом Вадим Яценко рассказал 24 Каналу, отметив, что все же он не откажется от отдельных предложений.

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Какие предложения рассмотрит Яценко

Дирижер и солист львовского хора "Гомон" отметил, что он не планирует заниматься сольной карьерой как певец Вадим Яценко. Однако, если будут классные проекты, благодаря которым можно будет популяризировать украинскую музыку и культуру, он присоединится

Возможно, это какими-то отдельными кейсами может рассматриваться. Однако так, что я сейчас, не знаю, буду искать продюсера, чтобы петь песни, то точно нет,

– подчеркнул он.

Кстати, Яценко 7 лет назад участвовал в проекте Яценко 7 лет назад участвовал в проекте "Голос страна". Он признался, что был убежден: участие в проекте станет для него интересным и ценным опытом, но точно не началом сольной карьеры.

Напомним, что хор стал сенсацией на TikTok благодаря видео с акапельным исполнением песни "Этот сон". Сейчас ролик набрал уже более 7 миллионов просмотров, после публикации видео все билеты на концерты "Гомона" раскупили до конца года.