Show24 Украинские звезды Вадим Яценко на новой должности рассказал о конфликтах и "культе личности" в хоре имени Веревки
2 июля, 16:33
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Вадим Яценко на новой должности рассказал о конфликтах и "культе личности" в хоре имени Веревки

Марта Яровая

Заслуженный артист Украины Вадим Яценко, недавно возглавивший Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, откровенно поделился первыми впечатлениями от новой работы. Дирижер заявил, что столкнулся с критикой и непростой атмосферой в коллективе.

По словам Яценко, это назначение вызвало неоднозначную реакцию в сети. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В частности, дирижер ответил критикам, которые упрекали его в отсутствии надлежащего подхода к сохранению традиций хора. Он подчеркнул, что коллектив является продуктом советской системы, однако это не умаляет его ценности для украинской культуры.

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Особое внимание руководитель хора уделил личности своего предшественника Анатолия Авдиевского, который возглавлял коллектив на протяжении 50 лет. Яценко отметил, что в офисе хора до сих пор ощущается "культ личности" бывшего руководителя.

Столько Анатолия Тимофеевича в своей жизни я еще не видел. Каждая стена и каждый кабинет заставлены его портретами и бюстами. На третьем этаже стоит бюст Веревки. Рядом с ним – фото Авдиевского, и все это до сих пор было украшено букетами из искусственных цветов. Немного жутко, 
– рассказал артист.

Анатолий Авдиевский / фото из открытых источников

Помимо внешних вызовов, Яценко столкнулся с проблемами внутри коллектива. Он отметил, что уже успел поспорить несколько раз с сотрудниками, которые пытались принимать решения без согласования с ним.

За два дня я многое увидел. Понял, что нужно делать еще больше. Ссорился с разными людьми, которые думают, что могут что-то делать без моего ведома,
– подчеркнул дирижер.

Хор имени Веревки / фото из инстаграма

Несмотря на это, Вадим Яценко уже приступил к работе над первым крупным проектом. Он подчеркнул, что не планирует следовать по "протоптанным" путям и верит в будущее обновленного хора.

Напомним, что 27 июня 2026 года Вадим Яценко официально объявил об уходе из Львовской национальной оперы, где долгое время работал до назначения на новую должность.

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