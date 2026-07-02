Вадим Яценко на новой должности рассказал о конфликтах и "культе личности" в хоре имени Веревки

Заслуженный артист Украины Вадим Яценко, недавно возглавивший Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, откровенно поделился первыми впечатлениями от новой работы. Дирижер заявил, что столкнулся с критикой и непростой атмосферой в коллективе.

По словам Яценко, это назначение вызвало неоднозначную реакцию в сети. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В частности, дирижер ответил критикам, которые упрекали его в отсутствии надлежащего подхода к сохранению традиций хора. Он подчеркнул, что коллектив является продуктом советской системы, однако это не умаляет его ценности для украинской культуры.

К слову, звезда хора "Гомин" Яценко стал владельцем автомобиля стоимостью более 30 тысяч долларов, – СМИ

Особое внимание руководитель хора уделил личности своего предшественника Анатолия Авдиевского, который возглавлял коллектив на протяжении 50 лет. Яценко отметил, что в офисе хора до сих пор ощущается "культ личности" бывшего руководителя.

Столько Анатолия Тимофеевича в своей жизни я еще не видел. Каждая стена и каждый кабинет заставлены его портретами и бюстами. На третьем этаже стоит бюст Веревки. Рядом с ним – фото Авдиевского, и все это до сих пор было украшено букетами из искусственных цветов. Немного жутко,

– рассказал артист.

Анатолий Авдиевский / фото из открытых источников

Помимо внешних вызовов, Яценко столкнулся с проблемами внутри коллектива. Он отметил, что уже успел поспорить несколько раз с сотрудниками, которые пытались принимать решения без согласования с ним.

За два дня я многое увидел. Понял, что нужно делать еще больше. Ссорился с разными людьми, которые думают, что могут что-то делать без моего ведома,

– подчеркнул дирижер.

Хор имени Веревки / фото из инстаграма

Несмотря на это, Вадим Яценко уже приступил к работе над первым крупным проектом. Он подчеркнул, что не планирует следовать по "протоптанным" путям и верит в будущее обновленного хора.

Напомним, что 27 июня 2026 года Вадим Яценко официально объявил об уходе из Львовской национальной оперы, где долгое время работал до назначения на новую должность.