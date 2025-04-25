Продюсер Вадим Лисица объяснил, почему людям бывает сложно с Могилевской

Продюсер Вадим Лисица высказался о Наталье Могилевской. По его словам, людям бывает сложно с певицей, ведь она постоянно сомневается в себе.

Об этом Лисица рассказал в интервью Славе Демину. Сообщает Show 24.

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Мы с Наташей родились в один день и в один год. 2 августа 1975 года. Я ей всегда говорю: "Слушай, а почему так – мы родились в один день и такие разные люди?". Разные характеры, разная энергия, вообще все разное. И она мне говорит: "Когда я была ребенком, я поняла, что буду до конца своей жизни сомневаться в том, что делаю. И это определенная формула моего успеха",

– рассказал Вадим Лисица.

Продюсер заметил, что многие люди не могут выдержать такую черту характера Могилевской, но ему удается. Говорит, что воспринимает это "как поиск золотой середины", и добавляет, иногда также так себя ведет.

Интервью с Вадимом Лисицей: смотрите видео онлайн

Герману Ненову было сложно работать с Могилевской

Напомним, ранее режиссер-постановщик Герман Ненов рассказал, что ему было сложно работать с Натальей Могилевской и Олей Поляковой.

"Несмотря на то, что с Натальей Могилевской очень трудно работать, мне с ней комфортно. Она в своих эмоциях искренняя. Мы с Могилевской ссорились, расходились по комнатам, а потом садились и говорили. Эти две артистки выносили мне мозг, но что одна мне дала плацдарм для укрепления своих знаний и ошибок, что другая",

– подчеркнул Герман Ненов.