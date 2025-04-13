"Был очень светлым человеком": на фронте погиб музыкант из Ивано-Франковской области Валентин Ембрик

Во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб младший сержант, музыкант Валентин Ембрик. Жизнь военнослужащего оборвалась 26 февраля 2025 года.

С февраля он считался пропавшим без вести. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Бурштынского городского совета.

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Хотя все указывало на возможную гибель, в наших сердцах все же теплилась маленькая надежда – ожидание чуда. К сожалению, теперь эта надежда сменилась на горькую боль потери,

– говорится в заметке.

Что известно о Валентине Ембрике

Валентин Ембрик родился 31 августа 2000 года в городе Ужгород, что на Закарпатье. Детство и юность провел в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Там он учился в гимназии, а затем – в энергетическом колледже на экономическом факультете. С ранних лет сердце Валентина принадлежало музыке.

Парень учился играть на скрипке в Бурштынской музыкальной школе, выступал в ансамбле "Кредо" под руководством Ярослава Сливоцкого, участвовал в концертах и музыкальных конкурсах.

Свой музыкальный путь Ембрик продолжил в Киевской академии искусств на кафедре скрипки. Он получил диплом бакалавра с отличием, работал в музыкальных коллективах и преподавал в столичной музыкальной школе. Впоследствии Валентин поступил на магистратуру в Киевскую муниципальную академию музыки имени Р.М.Глиера.

На войне погиб Валентин Ембрик / Фото Бурштынский городской совет

Дирижер и волонтер Екатерина Косецкая рассказала Общественному, что он играл в оркестре "Rejouissance".

Мы с ним играли много концертов, гастролировали во Львов, Нежин, Ирпень. Валентин был очень светлым человеком. Всегда поднимал всем настроение. И главное – был настоящим сознательным гражданином Украины,

– сказала Косецкая.

В январе 2023 года Валентин Ембрик добровольно подписал контракт с ВСУ. Прошел самостоятельное обучение на оператора БПЛА. Вместе с побратимами парень создал взвод "Махно-групп".

"Мужество, патриотизм и глубокое внутреннее достоинство – все это было в характере Валентина. Он отдал свою жизнь за Украину, за наше будущее, за свободу", – отметили в Бурштынском городском совете.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб Богдан Немцов – бывший музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии.