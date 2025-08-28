Участник группы Ziferblat, который представлял Украину на Евровидении-2025, Валентин Лещинский предположил, кто может поехать на песенный конкурс от нашей страны в следующем году. В прошлом году коллектив занял 9 место с песней Bird of Pray.

По мнению Лещинского, стать победителем следующего Национального отбора мог бы KHAYAT (Андрей Хайат). Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Звучит!".

Не пропустите Организаторы Евровидения-2026 рассекретили, как будет выглядеть EuroVillage

Я считаю, что Украину в следующем году мог бы представить KHAYAT. Мы просто начали с того, смогут ли MOLODI повторить... Но с той работой, которая проделана за это время, мне более перспективным выглядит KHAYAT. И, опять же, он победитель по баллам от жюри (Нацотбора на Евровидение-2025 – Show 24),

– отметил Валентин Лещинский.

Заметим, что KHAYAT трижды участвовал в Национальном отборе на Евровидение:

в 2019 году выступил с песней Ever и занял 5 место в полуфинале

в 2020 году прошел в финал с треком Call for love

в 2025 году также стал финалистом, представив песню Honor

Евровидение-2026: главное