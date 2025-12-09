9 декабря, 10:09
На фронте погиб Валерий Литвин – сын первой скрипки хора им Веревки
Основні тези
- На фронте погиб Валерий Литвин, сын первой скрипки хора им. Веревки, который также работал звукорежиссером в театре "Берегиня".
- Валерий Литвин, учился в академии искусств имени Павла Чубинского, присоединился к ВСУ в феврале 2022 года, служил вместе с Александром Ярмаком и был главным инженером.
На фронте погиб Валерий Литвин, сын первой скрипки хора им. Григория Веревки Владимира Литвина.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.
Не пропустите Навсегда в наших сердцах, – IVAN LIULENOV растрогал исполнением песни Михаила Клименко "Медленно"
Страшная беда пришла в наш коллектив. На фронте погиб Валерий Литвин – сын первой скрипки нашего хора, Владимира Литвина,
– указано в публикации.
На странице коллектива опубликовали видео о военном, в котором о нем рассказал побратим Александр Ярмак.
Новость о гибели Валерия Литвина также подтвердили на фейсбук-странице киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня".
Что известно о Валерии Литвине?
- Он учился в академии искусств имени Павла Чубинского.
- До полномасштабного вторжения, как и отец, был скрипачом. Также Валерий работал звукорежиссером в театре "Берегиня".
- 24 февраля 2022 года он добровольно присоединился к ВСУ. С 2023 года Валерий служил вместе с Александром Ярмаком. Литвин был главным инженером. По словам побратима, они с Валерием прошли очень мощные операции и уничтожили огромное количество оккупантов.