На фронті загинув Валерій Литвин – син першої скрипки хору ім Верьовки

На фронті загинув Валерій Литвин, син першої скрипки хору ім. Григорія Верьовки Володимира Литвина.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

Страшна біда прийшла в наш колектив. На фронті загинув Валерій Литвин – син першої скрипки нашого хору, Володимира Литвина,

– зазначено у публікації.

На сторінці колективу опублікували відео про військового, у якому про нього розповів побратим Олександр Ярмак.

Новину про загибель Валерія Литвина також підтвердили на фейсбук-сторінці київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня".

Що відомо про Валерія Литвина?