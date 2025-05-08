В Киеве попрощались с писателем-шестидесятником Валерием Шевчуком

8 мая в Киеве попрощались с выдающимся украинским писателем, литературоведом и переводчиком Валерием Шевчуком.

В сети показали кадры с похоронной процессии. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Общественное".

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Церемония прощания с Валерием Шевчуком прошла в столице в Кафедральном костеле святого Александра, после чего тело писателя похоронили на Байковом кладбище.

В Киеве состоялось прощание с писателем-шестидесятником Валерием Шевчуком / Фото Святослава Свириды

Напомним, Валерий Шевчук ушел из жизни во вторник, 6 мая, в возрасте 85 лет. По информации, которую распространила дочь писателя Юлиана Шевчук на своей странице в фейсбуке, смерть наступила в реанимационном отделении больницы "Феофания". По ее словам, последние дни состояние отца было очень тяжелым. Он длительное время боролся с серьезной болезнью.

Известно, что также 6 мая от тяжелой болезни умерла украинская поэтесса и журналистка Мария Микицей. Ей было 59 лет.