За жизнь звезды фильма "Ля Палисиада" борются в реанимации: что случилось с Олейниковой

43-летняя актриса Валерия Олейникова попала в реанимацию. Уже четыре дня врачи пытаются спасти звезду, а коллеги по творческому цеху открыли сбор на лечение.

Известно, что актриса находится в критическом состоянии, а окончательного установленного диагноза еще нет, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение организации "Современное украинское кино".

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Медики предполагают, что у Валерии DRESS-синдром и герпесный менингит.

Наша актриса Валерия Олейникова, которую вы знаете как Морику из фильма "Ля Палисиада", сейчас в реанимации! У нее критическое состояние, и уже четвертые сутки врачи борются за ее жизнь. Окончательного диагноза пока что нет, есть предварительные предположения: DRESS-синдром и герпесный менингит,

– говорится в заявлении организации.

Коллеги открыли сбор на лечение актрисы и просят помощи у всех неравнодушных, чтобы спасти жизнь звезды.

Организация "Современное украинское кино" открыла сбор на лечение Валерии Олейниковой / Скриншот с фейсбука

Напомним, Валерия в фильме "Ля Палисиада" сыграла роль Морики. Сама актриса родом из города Волчанск и является художественным руководителем детской театральной студии "MAGGclan".