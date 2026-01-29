Квартира в элитном ЖК в Киеве: как живет певица Валерия Симулик, которая вернулась из США

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2026 Valeriya Force (настоящее имя Валерия Симулик) впервые показала, где живет в Украине. Полтора месяца назад певица вернулась в Киев после длительной жизни в США.

Кроме квартиры, она поделилась, как сочетает карьеру и быт, а также раскрыла планы относительно жизни между Украиной и Америкой. Об этом Valeriya Force рассказала в проекте "По домам", который выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".

Оказалось, что певица живет в элитном жилом комплексе на Оболони. Этот район в Киеве ей очень нравится, а квартиру она арендует у друзей. За аренду Валерия платит меньше тысячи долларов, однако точную сумму она не раскрыла.

В квартире есть небольшая кухня. В то же время артистка призналась, что преимущественно покупает готовую еду или заказывает ее в заведениях. Также в доме есть две спальни: одна предназначена для отдыха, а другая – для работы, где Valeriya Force имеет столик для визажа. Кроме того, исполнительница показала ванную комнату своего дома.

Артистка сейчас живет в Украине, однако планирует в дальнейшем жить одновременно в двух странах – США и Украине.

Что известно об участии Valeriya Force в Нацотборе на Евровидение-2026?